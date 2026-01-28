9行業勞工放無薪假 勞動部「3理由」拍板薪資補貼再延長半年

勞動部宣布延長僱用安定措施半年，九大產業續享補貼（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為因應美國關稅衝擊，勞動部去年8月公告「強化版僱用安定措施」，適用對象擴及9大產業，原定辦理期間至1月底，勞動部今（28）日公告適用期限再延長半年至115年7月31日，9行業勞工與雇主協議實施減班休息，繼續適用「僱用安定措施」，可獲減班休息前後薪資差額70%的補助，藉此降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊。

不過，台美關稅談判歷經9個月日前出爐，台灣取得2最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，以及獲得232半導體及衍生品關稅最優惠待遇，製造業衝擊大幅降低，為何仍延長補貼？勞動部表示，主要是考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，且產業正處於復甦與轉型的關鍵期等3大因素，為給予企業及勞工最大支持，決定9行業延續辦理僱用安定措施6個月。

這9行業分別為「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，公告辦理期間為115年2月1日至115年7月31日，在此期間與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼。

回顧勞動部去年以來推出2波「僱用安定措施」，先是於114年3月24日公告「橡膠製品製造業」等3行業，自114年3月1日至114年7月31日辦理僱用安定措施；之後又為因應美國對等關稅、新臺幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，自 114年 8 月 1 日起擴大適用對象至9行業，辦理期間自114年8月1日至115年1月31日。根據勞動部統計，截至115 年1月15日止，已補助471家事業單位共計7,690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。

勞動部強調，受國際經貿情勢影響減班休息的勞工，如受僱於上述9大行業，可申請薪資差額補貼，依據勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的「平均月投保薪資」，及實施減班休息後實際協議薪資差額的70%「按月發給」，無條件進位至百位數，每人每月最高可領1萬1,500 元。除了申領薪資差額補貼，還可同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。

如果減班休息勞工所屬事業單位不屬於9大適用行業別，無法依規定申請僱用安定薪資差額補貼，仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，在減班休息期間，善用空檔時間參加勞動力發展署所屬各分署或受僱企業所辦理的訓練課程，就可在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數請領訓練津貼，若事業單位自行辦訓，可補助辦訓費用最高350萬元。

