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加碼投資美國》台積︰根留台灣不變 有信心毛利率不墜

2025/03/05 05:30

破解台積電謠言破解台積電謠言

長期毛利率逾53％、穩定增加股利仍可實現

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電宣布擴大美國投資達千億美元，引發是否會縮減台灣投資計畫、影響長期毛利率與股利等疑慮；台積電強調，持續在台灣投資計畫不變，對日本投資計畫也會持續進行，長期毛利率達五十三％以上仍可實現，持續穩定增加股利也不會改變。

投資意向 還要董事會核准

藍白立委紛質疑台積電是否會變成美積電？台積電表示，擴大美國投資，主要是因應客戶需求，以達生產製造的經濟規模；此擴大投資已陸續在董事會有所討論，昨宣布是投資意向，相關細節還要等董事會進一步討論與核准。

台積電強調，持續在台灣投資計畫不變，對日本投資計畫也持續進行；台積電正計畫在高雄投資五座二奈米廠、竹科寶山也有兩座二奈米廠，嘉義等地正投資先進封裝廠，中科預計投資一．四奈米晶圓廠，全球研發中心也設置在竹科。

前外資分析師陸行之也在社群媒體發文表示，台積電未來四年的折舊費用、研發與管理費用對毛利率與營業利潤率的影響，投資分析師都要重新計算，「如果計畫順利執行，長期毛利率可能會有所下降」。

但他也認為，台積電會動態調整計畫，雖然現在宣布投資一千億美元，但隨著市場需求的變化，計畫可能會有所調整；若美國客戶先進製程需求轉弱，投資金額可能會減少；同時，美國製造趨勢可能無法逆轉，科技電子產品的價格可能會持續上升。

台積電發言窗口昨回應強調，公司長期毛利率達五十三％以上仍可實現，持續穩定增加股利也維持不變。台積電昨開盤最低下探九九六元，但隨著市場疑慮漸解，收盤價還是守住千元大關。

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