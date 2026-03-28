工具機展吸7.3萬人觀展 4天創造逾20億美元採購商機

工具機展現場洽談氣氛踴躍。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕由工具機公會（TMBA）主辦的「2026 台灣國際工具機展（TMTS）」於今（28）閉幕。工具機公會指出，四天的展覽成功吸引來自全球超過80個國家的專業買主，總計近7.3萬人次國內外人士共襄盛舉，國外觀展者約佔總人數1成，預估將創造高達20億美元以上的採購效應。

回顧展會亮點，台灣工具機產業已全面跨入「AI 賦能」新篇章。展場中隨處可 見實體產線與虛擬世界的共生融合，透過開放式平台建構精準的數位雙生環境，讓全球買家得以跨越地理限制，即時監控設備並精準預測產能，顯著縮短了複雜 製程的決策鏈。

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此外，設備全面導入AI 技術以強化智慧自我優化能力，將加工精度推向新高度，展現台灣在軟硬體整合上的領先地位。在產業應用方面，展現對接半導體、能源與航太製造等高階領域的成果。國內頂尖製造商打破單打獨鬥模式，透過策略結盟與技術共享，完整呈現由「價值鏈生態系」交織而成的整合方案，實現從單機到多軸複合加工的全方位布局。為因應全球減碳趨勢，會場發表的「綠色製造」解決方案成為國際買家焦點，助力企業在追求極致效能的同時落實永續經營。

為了優化觀展體驗與媒合商機，特別規劃「TMTS 數位尋寶挑戰」。活動反應極為熱烈，現場共送出4張機票及200多項豐厚大獎，讓參觀者在汲取產業新知與掌握技術脈動之餘，也能帶著滿載的收穫與驚喜而歸。

本屆TMTS與台中市政府的 深度協作，全面優化交通接駁、觀光旅宿與城市導覽，展期間結合在地美食與特色伴手禮，預估創造2600萬城市觀光商機，讓國內外買主在專業商洽之餘，也能親身感受台中的城市魅力。

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