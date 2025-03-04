關稅戰不利振興 考驗中國兩會新政

北京當局若要達成今年經濟成長5％的目標，預料預算赤字將增至30年最高。（路透資料照）

出口恐熄火 若經濟成長目標維持5％ 預算赤字將增至30年最高

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國全國政協會議及全國人大會議（兩會）今起登場，彭博報導，分析師指出，北京當局將把今年經濟成長目標同樣設定在約五％，而要達成這個目標，決策人士料將把預算赤字提高至三十年來最高水準、約四％，但美國發動的關稅戰將成為一大變數。

中國在人工智慧技術的突破，加上中國領導人習近平近來擁抱阿里巴巴創辦人馬雲等民營企業家，在兩會舉行之前推升中國股市；但投資人對股市的樂觀情緒已開始消退，因美國總統川普日前宣布對中國進口商品再加徵十％關稅，且將在中國總理李強四日發布政府工作報告當天生效。

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北京當局若要達成今年經濟成長五％的目標，預料預算赤字將由去年的三％提高至約四％，預計可釋出十二兆人民幣（下同），以對抗通縮、房地產崩跌和與美國的貿易戰。

自川普重返白宮以來，美中兩大經濟體就陷入衝撞狀態，使得中共更迫切需要釋放廣大人口的消費力，因為今年中國不能再像去年那樣依靠出口來拉抬經濟，北京當局因此將刺激消費列為優先政策。

北京大學經濟學教授姚洋表示，今年中國預計將改變相當多政策，但這些措施可能不夠大膽。他說：「我首先擔心的是，財政刺激措施不夠大，特別是當我們考量地方政府債務時；其次，中國和美國若無法協商出解決方案，美國政府可能增加關稅，之後我們將進入以牙還牙的貿易戰，這會非常糟糕。」

面對外部壓力，中國今年若要維持和去年同樣的經濟成長率，就需要更大規模的財政支出，因為美國關稅措施可能使中國出口引擎動彈不得。野村證券的陸挺等分析師預測，今年中國的出口成長將陷入停滯，遠不如去年成長約六％。

習近平近日召集民企座談並強調支持民企後，中國人民銀行等機構邀集民企高階主管舉行聯合會議，中國工商銀行董事長廖林稱，未來三年將為民企提供不低於六兆元融資。

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