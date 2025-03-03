〈財經週報-移工政策〉鐘點移工搶飯碗 勞動部：本國照護人力不敷使用

多元陪伴照顧服務試辦計畫

記者李靚慧／專題報導

現有照護人力已不敷使用，勞動部規劃鐘點移工，預計3月底前實施。（中央社資料照）

針對未達失能的病患、身障者，若臨時有緊急的照顧需求，現有的長照制度難以提供幫助，只能由家人、親友請假照顧。勞動部規劃俗稱「鐘點移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，第一波選定的6家試辦單位，正積極招兵買馬，雖然各方的反對聲浪不斷，但仍預計3月底前實施，原因就是現有照護人力已不敷使用，社會的確有極大的需求。

根據勞動部資料，截至2025年1月底，外籍看護工人數已破25萬人，其中22萬8,448人為家庭看護工、占比達91%。而本國籍居服員的人數，根據衛福部2023年10月底的統計，受過專業訓練、任職於居家式長照機構的居服員約5萬人，主要提供長期照顧居家服務。

請繼續往下閱讀...

鐘點移工3月底上路 採一對多服務方式

勞動部官員指出，目前國人若有家人生病需要照顧，管道包括住院的時候聘請看護。若符合長照資格，可申請「長照2.0」的服務，由本國籍居服員到家中協助，因有政府補助，收費標準相對便宜；但若「長照2.0」提供的服務時數不夠用，就得申請自費居服服務。根據市場行情，自費聘請看護、照服員，鐘點時薪約在280元至500元，半天（12小時）費用約2,000至3,600元，全日（24小時）費用更高達2,400至5,000元，且未必請得到人。

官員分析，隨著台灣人口快速老化，不少家中長者雖符合聘僱家庭看護工資格，卻可能因不要外人入住家中或沒有全日照顧的需求而不聘用，更有已聘僱移工但有空窗時間，或是屬於輕度失能平日可自理；但偶因緊急狀況，急需臨時的照顧人力，卻難以找到資源，因此規劃「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓符合資格者，需要幾小時就預約幾小時，服務全自費，採「一對多」服務方式，由陪伴照顧工作者至家中提供照顧服務，收費方式則由試辦單位依據營運成本、市場行情訂定。

本國居服員應接不暇 不會排擠就業

至於「鐘點移工」是否會搶了本國居服員的飯碗？勞動部官員肯定地表示「不會」。官員指出，本國居服員目前仍以承接「長照2.0」派案為主力，有餘裕才會承接自費服務，但「長照2.0」派案早已應接不暇，許多有需求的民眾，經常抱怨難以預約到時段，或是有補助的時段用完，有錢也訂不到更多的時段。

外界質疑「鐘點移工」初估單次4小時服務收費約1,000至1,250元，「移工薪水高過國人」。勞動部表示，未來「鐘點移工」實施後，收費標準由試辦單位依營運成本，包括移工管理、食宿、教育訓練等訂定，擔任陪伴照顧工作者的移工，適用「勞基法」領取月薪，相關的收費並非直接進入移工的口袋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法