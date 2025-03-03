晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-移工政策〉鐘點移工搶飯碗 勞動部：本國照護人力不敷使用

2025/03/03 05:30

多元陪伴照顧服務試辦計畫多元陪伴照顧服務試辦計畫

記者李靚慧／專題報導

現有照護人力已不敷使用，勞動部規劃鐘點移工，預計3月底前實施。（中央社資料照）現有照護人力已不敷使用，勞動部規劃鐘點移工，預計3月底前實施。（中央社資料照）

針對未達失能的病患、身障者，若臨時有緊急的照顧需求，現有的長照制度難以提供幫助，只能由家人、親友請假照顧。勞動部規劃俗稱「鐘點移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，第一波選定的6家試辦單位，正積極招兵買馬，雖然各方的反對聲浪不斷，但仍預計3月底前實施，原因就是現有照護人力已不敷使用，社會的確有極大的需求。

根據勞動部資料，截至2025年1月底，外籍看護工人數已破25萬人，其中22萬8,448人為家庭看護工、占比達91%。而本國籍居服員的人數，根據衛福部2023年10月底的統計，受過專業訓練、任職於居家式長照機構的居服員約5萬人，主要提供長期照顧居家服務。

鐘點移工3月底上路 採一對多服務方式

勞動部官員指出，目前國人若有家人生病需要照顧，管道包括住院的時候聘請看護。若符合長照資格，可申請「長照2.0」的服務，由本國籍居服員到家中協助，因有政府補助，收費標準相對便宜；但若「長照2.0」提供的服務時數不夠用，就得申請自費居服服務。根據市場行情，自費聘請看護、照服員，鐘點時薪約在280元至500元，半天（12小時）費用約2,000至3,600元，全日（24小時）費用更高達2,400至5,000元，且未必請得到人。

官員分析，隨著台灣人口快速老化，不少家中長者雖符合聘僱家庭看護工資格，卻可能因不要外人入住家中或沒有全日照顧的需求而不聘用，更有已聘僱移工但有空窗時間，或是屬於輕度失能平日可自理；但偶因緊急狀況，急需臨時的照顧人力，卻難以找到資源，因此規劃「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓符合資格者，需要幾小時就預約幾小時，服務全自費，採「一對多」服務方式，由陪伴照顧工作者至家中提供照顧服務，收費方式則由試辦單位依據營運成本、市場行情訂定。

本國居服員應接不暇 不會排擠就業

至於「鐘點移工」是否會搶了本國居服員的飯碗？勞動部官員肯定地表示「不會」。官員指出，本國居服員目前仍以承接「長照2.0」派案為主力，有餘裕才會承接自費服務，但「長照2.0」派案早已應接不暇，許多有需求的民眾，經常抱怨難以預約到時段，或是有補助的時段用完，有錢也訂不到更多的時段。

外界質疑「鐘點移工」初估單次4小時服務收費約1,000至1,250元，「移工薪水高過國人」。勞動部表示，未來「鐘點移工」實施後，收費標準由試辦單位依營運成本，包括移工管理、食宿、教育訓練等訂定，擔任陪伴照顧工作者的移工，適用「勞基法」領取月薪，相關的收費並非直接進入移工的口袋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財