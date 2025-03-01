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9成縣市生不如死 僅桃竹還撐住

2025/03/01 05:30

生不如死最嚴重縣市生不如死最嚴重縣市

六都生育意願 桃園最高 新北墊底

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部最新統計，扣除金馬澎離島常住人口遠低於戶籍人口的特殊狀況，去年本島十九個縣市中僅剩桃園市、新竹市還撐住人口自然增加，其餘十七個縣市都陷入「生不如死（死亡數大過出生數）」困境。而粗出生率、粗死亡率最高的皆是雲林縣，凸顯雲林人最敢生、但老齡化也嚴重；六都中桃園人生育意願最高、新北市敬陪末座。

以去年全台各縣市粗出生率（一年內每千位年中人口之平均活產數）來看，雲林縣的千分之十．五一居冠，其次是連江縣的千分之七．七九、台東縣的千分之七．三九、桃園市的千分之七．二九與彰化縣的千分之七．二六；排名倒數的是基隆市的千分之三．六九、新北市的千分之四．○三、嘉義市的千分之四．二五、苗栗縣的千分之四．四與嘉義縣的千分之四．五五。

若從出生減去死亡的自然增減來看，全台幾乎籠罩在「生不如死」的陰霾中，扣除離島，去年僅桃園市增加九七七人、新竹市小增五十八人，其餘縣市都是減少；因各縣市人口基數不同，以自然減少率觀察，嘉義縣的千分之八．七五最嚴重，其次為南投縣的千分之六．三二、基隆市的千分之六．二九、苗栗縣的千分之六．二四與屏東縣的千分之六．一三，幾乎集中在農業縣。

對比各縣市生育補助，北市可說是冠居全台，第一名子女四萬元、第二名四．五萬元、第三名以上五萬元，自加碼後的近三年來，人口自然減少從六二五五人、四三三○人、去年已縮小至二六一二人；雲林縣雖然一至三胎維持每胎三萬元，但第四胎起拉高到十萬元，果然刺激了「龍年效應」，去年粗出生率達千分之十．五一，將長年來最敢生的彰化縣甩在後頭。

近幾年來催生最不力、六都粗出生率墊底的新北市，今年也開始加碼生育補助，從原先第一、二胎二萬元、第三胎五萬元，增加到第一胎三萬元、第二胎四萬元，第三胎及以上五萬元，或有機會減緩生育跌勢。

雖然北市生育補貼出手最大方，自然減少有趨緩現象，但社會減少卻是六都唯一反彈上揚的，顯示北市高房價產生的「脫北潮」並未減緩。

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