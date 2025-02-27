重建美生產力 川普關稅大棒揮向銅

美國總統川普廿五日在白宮簽署行政命令，要求商務部調查對進口銅徵收新關稅的可能性，以重建美國的銅生產力。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普廿五日在白宮簽署行政命令，要求商務部調查對進口銅徵收新關稅的可能性，以重建美國的銅生產力；這是川普對特定進口商品考慮徵收關稅的最新舉措，可能重塑全球供應鏈。

下令對進口銅展開國安調查 可能重塑全球供應鏈

川普在簽署行政命令後，指示商務部長盧特尼克根據一九六二年「貿易擴張法」第二三二條，就進口銅展開國安調查；川普在首個總統任期也曾援引相同法律，對進口鋼鋁產品徵收二十五％關稅。受此消息影響，紐約商品交易所銅期貨價格大漲約五％，今年以來漲幅約十七％。

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盧特尼克在白宮表示：「就像我們的鋼鐵和鋁一樣，我們偉大的美國銅產業也受到全球競爭對手的衝擊，嚴重削弱了國內生產；美國工業依賴銅，銅應該在美國生產，關稅有助於建回我們的銅產業，並增強國防產業。」

白宮高級官員表示，此舉在解決國家安全問題上確有必要，全球市場的銅傾銷與產能過剩已影響美國國內的銅生產，導致美國武器系統和其他關鍵產品都得依賴進口；這名官員說，任何可能的關稅稅率將取決於調查結果。

中國精煉銅 全球市占率近5成

銅對當代經濟是重要原料，因為它廣泛用於輸送電至家戶和工廠的線纜；許多分析師預測，今後十年銅價將因供應趕不上需求而大漲。就像其他金屬，中國在銅加工占主導地位，去年占全球精煉銅約四十四％市占率。

銅輸美前3大國：智利、加、墨

白宮製造業和經濟顧問納瓦羅表示，這項調查將按川普時間表迅速完成，並指控中國使用國家補助與產能過剩，來削弱競爭並控制全球銅礦生產，與目前主導鋼鐵和鋁生產的方式如出一轍。

但根據美國人口調查與統計局數據，美國若對進口銅徵收關稅，受影響最大的將是智利、加拿大和墨西哥，這三國是去年美國精煉銅、銅合金和銅製品的主要供應來源；美國去年消費約一六○萬噸精煉銅。

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