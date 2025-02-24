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〈財經週報-本週熱點〉房市轉冷 房貸餘額增速趨緩

2025/02/24 05:30

房市轉冷、工作天數減少影響，房貸餘額增速將持續放緩。 （記者靳昌玲攝）房市轉冷、工作天數減少影響，房貸餘額增速將持續放緩。 （記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要經濟數據發佈，中央銀行將發布國銀房貸與建築貸款餘額，預期在房市轉冷、工作天數減少影響下，房貸增速將持續放緩；行政院主計總處將公布去年第四季經濟成長率與今年經濟預測，由於川普2.0不確定因素大，主計總處預測值備受關注。

根據央行統計，去年房貸餘額11兆831.44億元、年增1兆454.58億元，雙雙締造史上新高紀錄，但年增率10.42%，已經連續3個月訪緩，且創6個月新低。建築貸款餘額更是連2個月衰退。

由於1月工作天數減少，5大銀行新增房貸降至645.99億元，為11個月新低，加上1月買賣移轉棟數也跌至14萬棟，且近期房價在買方觀望下已有鬆動跡象，研判1月整體國銀房貸餘額增速將再度放緩。

1月製造業生產指數 可能結束連10紅

另外，經濟部將發布兩項重要經濟數據，包含工業生產指數與批發、零售及餐影營業額統計，受到農曆春節工作天數減少影響，經濟部預估1月製造業生產指數可能在年減0.5%至年增3.9％之間，有可能結束連10紅。

主計總處將發布去年第四季經濟成長率與今年經濟預測。由於國內出口、民間投資表現優於預期，主計總處日前已上修對去年第四季經濟成長率概估值至1.84%，全年GDP成長率達4.3%，為近3年新高，並預估2025年經濟成長率為3.29%，然而，因川普2.0變數多，加上國內政治紛擾、總預算遭砍，是否影響主計總處對今年經濟預測數，有待觀察。

國發會編製的景氣燈號在去年12月又亮起象徵景氣熱絡紅燈，儘管1月出口、內需持續暢旺，金融面表現也很不錯，惟各項指標可能受到農曆春節落點影響。

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