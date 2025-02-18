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書劍集》對等關稅與互惠貿易

2025/02/18 05:30

川普要以對等關稅將貿易對手國全部逼上談判桌，可是細節仍待填充，國際觀望依舊。（美聯社）川普要以對等關稅將貿易對手國全部逼上談判桌，可是細節仍待填充，國際觀望依舊。（美聯社）

◎歐陽書劍

「對等關稅」（reciprocal tariffs）與「互惠貿易」（reciprocal trade）用的雖是相同形容詞，意義也相差不多，可以中性解讀，但現在給人的感受卻大不相同，前者有如談關稅的敵意競升，後者則有貿易對手國間一起減少關稅稅率，以促進貿易的傾向。美國總統川普想藉「對等」過渡到「互惠」，能否成功，同樣是取決於觀察的角度與各國感知的目的。

二○二四年美國進口商品接近三．三兆美元，出口僅約二兆美元，創紀錄的商品貿易逆差，雖被服務貿易的順差所緩和，但總逆差仍處在歷史高點。對貿易赤字的不停增加，美國歷任總統均無力遏止，且逐漸演變成對未來可持續性的焦慮，而川普更將此與不公平的貿易連結，批評各國佔美國便宜，以更高關稅阻礙美國商品的進入。

交易的成立，需要買賣雙方都同意，一手交錢一手交貨，原無誰佔誰便宜的問題，可是總體與個體的觀察角度確有不同，而川普就認為美國年年逆差，傷害美國勞工，是不公平貿易的結果。川普經常舉歐盟對美國汽車課徵十％關稅，而美國僅對進口車課徵二．五％的關稅，佐證他的想法；貿易數據確實顯示汽車是美國逆差的重要原因，美國二○二四年出口的客車不到六百億美元，進口卻高達二千多億美元。

為了解決貿易赤字問題，在二○一八年，川普首次總統任期內，就曾提出對進口商品課徵對等稅（reciprocal tax）的模糊概念，當時國內反對聲浪甚至大於國際反彈，最後不了了之。上週川普以更清晰的對等關稅（reciprocal tariffs）之研擬課徵，要將貿易對手國全部逼上談判桌時，雖已不再需要說服他的選民，可是細節仍待填充，國際觀望依舊。

川普不希望各國利用美國的「慷慨」，試圖打破美國消費、各國生產，資金再回流美國進入資本市場的循環，發布了「公平與對等計畫」，由美國貿易代表署與商務部研擬對貿易對手國課徵對等關稅的方式，避免美國「被佔便宜」；然而，對等關稅的課徵，並不像字面上那麼簡單。若只是對方課我多少，我就課對方多少，不僅會有技術上的難題，而且因為各國與美國的產業結構有異，關稅想要保護的產業不同，即使表面上公平，因美國國內不一定能生產足夠的所有商品，在實務上有些產品不一定有高關稅的需要。

單純的對等關稅應該是無法達成扭轉逆差的目標。尤其是當雙方都已零關稅，卻又有許多進口量時，譬如電子產品，川普應不會承認美國「技不如人」，而是會質疑對手過度補貼，利用人物力價低，使成本降低的結果。說到底，關稅只是藉口，或許到美國設廠才能滿足川普的期待。

對等與互惠，意義其實一樣，就看從那一個角度觀察，可以是以牙還牙，也能是互相捧場，因此談判空間很大；對台灣來說，正是實現貿易互惠的契機。

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