台積電3內鬼涉竊2奈米核心技術 確定羈押2個月

2025/08/07 18:11

台積電3名現職及離職試產員，涉嫌竊取公司的2奈米製程關鍵核心技術。（資料照）台積電3名現職及離職試產員，涉嫌竊取公司的2奈米製程關鍵核心技術。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕台積電陳姓、吳姓、戈姓等3名現職及離職試產員，涉嫌竊取公司的2奈米製程關鍵核心技術，洩漏給國外競爭對手，高檢署智慧財產分署獲報偵辦，7月25日至28日陸續傳喚、拘提，訊後認定3男涉犯國家安全法，向智慧財產商業法院聲請羈押禁見獲准；3人皆提出抗告，最高法院今認定3人有滅證、勾串之虞，駁回抗告確定。

檢調調查，台積電日前發現工程師有異常接觸檔案的行為，內部調查發現吳姓、戈姓2名在職工程師（已開除）、陳姓前員工等3人，皆是台積電20廠的2奈米試產員，在職期間趁機持手機翻拍公司的核心機密，洩密給日本半導體供應商「東京威力科創」。

台積電向高檢署報案提告，智財分署偵辦，檢察官上月25日至28日，指揮新竹市調查站、資安站、北機站傳喚拘提陳等6人到案，同步搜索其住處及「日本東京威力科創」設於新竹科學園區的辦公室。

檢察官訊後認為，陳等3名工程師涉犯國家安全法第3條中的「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構」，嫌疑重大，向智商法院聲請羈押禁見，皆獲准。

3人都提出抗告，最高法院今認為，3人有湮滅證據、勾串證人之虞，智商法院裁准其羈押並禁止接見通信，並未違誤法令和比例原則，駁回抗告，確定收押禁見2個月。

