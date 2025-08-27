川普猛烈攻擊Fed 美媒示警:恐推升長債殖利率與通膨

聯準會理事庫克表示，將對川普開除她提出告訴。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普對獨立的聯準會（Fed）前所未有、不斷升級的攻擊，引發美國媒體警告，華爾街日報指出，川普試圖解僱聯準會理事庫克可能預示聯準會獨立性終結，導致利率設定不再完全基於經濟數據，使美國通膨變得更高、更不穩定。彭博也說，川普可能適得其反，導致金融市場與經濟遭受較高的長期借貸成本打擊。

川普自1月就任以來，便不斷施壓聯準會主席鮑爾降息，以刺激經濟，並降低政府債務。近日他將攻擊目標轉向聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他25日以抵押貸款詐欺為由，將她開除，隨後庫克表示將提出告訴，川普回應將迎擊該法律戰。

彭博指出，儘管聯準會對短期利率握有權力，但很大程度上決定美國人為數兆美元抵押貸款、商業貸款與其他債務支付多少費用的是10年期公債殖利率，亦即全球交易員即時交易產生的利率。

儘管鮑爾暗示他準備最快下月開始降息，但讓人們憂心的是，一個忠於總統的聯準會可能降息過快、幅度過大，從而傷害聯準會抑制通膨的威信，長期利率最終可能將比現在更高，進而擠壓經濟，並可能擾亂其他市場。

Nedgroup Investments固定收益主管羅伯茲（David Roberts）說，「美國就業成長放緩，加上白宮對聯準會個人與機構施壓，開始給美國公債投資人帶來真正問題」。他預期即使短期利率下降，長期利率也將上升，「通膨的走勢高於聯準會目標，現在廉價許多的資金，可能促使美元走弱、通膨大幅上升」。

在傳出川普開除庫克的消息後，美國與全球市場反應平靜，投行Evercore ISI指出，「資產市場定價尚未充分反映聯準會獨立性，似乎越來越可能受損的預期」。

華爾街日報報導，但開除庫克實際上標誌著，聯準會失去了其1951年獲得的獨立性，不再獨立於白宮的控制之外，其結果是，利率設定不再完全基於經濟數據，並可能使通膨變得更高，且波動性更大，投資人應為此做好準備。

