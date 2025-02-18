危老核准案 2成5在北市

根據內政部統計，截至去年12月底，全國危老受理、核准件數均突破4000件，其中以台北市受理1092件最多、占比逾25％。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」將在今年五月中邁入第八年，屆時時程容積獎勵將歸零，但仍有規模獎勵最高十％。根據內政部統計，截至去年十二月底，全國危老受理、核准件數均突破四千件，其中以台北市受理一○九二件最多、占比逾二十五％，相當於全國受理危老案中，每三．九九件就有一件在台北市。

截至去年十二月止，全國受理危老案件數四三五九件、核准四○六九件，以該條例上路逾七．五年計算，平均一年受理約五八一．二件、核准約五四二．五件。

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六都合計占核准件數約8成3

觀察六都核准危老案件，台北市九八二件最多，其次為台中市八二一件、新北市五九六件，六都合計三三八四件、占全國核准件數約八十三．一六％。

房市專家何世昌表示，近幾年危老案核定件數持續增加，且約二十五％集中在台北市，但增幅似已減緩。以台北市來說，去年無論都更、危老等重建案，核定件數未顯著增長，是否意味重建動能遇到瓶頸。

高市基地面積平均296坪最多

至於核准危老案的基地面積，全國平均約二二八．四一坪，六都中，以高雄市平均二九六．二五坪最多，其次為台中市二八二．一二坪、新北市二二二．九八坪；反觀其餘三都，平均基地面積均不到二百坪，又以台南市一五三．○五坪最小。六都以外，則以新竹市核准案一七八件最多、基地平均面積約一二九．八六坪。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，高雄市中心原來的建築形態多以透天厝為主，單一屋主地坪面積大，建商改以買斷而非合建策略進行，因此整合、擴大重建基地規模的誘因較強，加上大型商用不動產也投入，所以核准的平均面積最大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，台北市不像其他都會區有大型重劃區開發，只能在老城區裡面慢慢改建，但台北市房價高、地價高，改建效益大，因此危老案申請以台北市最熱絡，甚至許多個案基地都不到百坪。

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