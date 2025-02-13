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營收獲利速報》力旺、聯詠、東陽

2025/02/13 05:30

驅動IC設計廠聯詠（3034）昨召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後盈餘48.01億元，每股稅後盈餘（EPS）7.89元。（資料照）驅動IC設計廠聯詠（3034）昨召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後盈餘48.01億元，每股稅後盈餘（EPS）7.89元。（資料照）

力旺去年EPS 24.57元 看好先進製程推進

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財（IP）廠力旺（3529）昨日召開法說會，並公告去年每股稅後盈餘（EPS）達24.57元，年增24.3%，力旺董事長徐清祥看好隨著先進製程持續推進、DeepSeek加速邊緣運算發展，有助力旺營運持續成長。

徐清祥指出，力旺持續布局先進製程各節點的IP，優化NeoFuse與PUF安全功能的無縫整合方案，近年來為因應地緣政治，各晶圓廠在美、歐、日進行擴廠，力旺在各晶圓廠皆有布局，IP黏著性更強，其他IP公司與ASIC（特殊應用晶片）公司並無硬體安全技術，也會和力旺合作；至於美國總統川普強調美國生產，力旺與英特爾、格羅方德、台積電（2330）、聯電（2303）皆有合作，有助增添力旺的營運成長動能。

聯詠去年EPS 33.43元 本季優於往年

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC設計廠聯詠（3034）昨召開法說會，並公布去年第四季財報，稅後盈餘48.01億元，季減8.69%、年減9.88%，每股稅後盈餘（EPS）7.89元，為近7季來低點，全年稅後盈餘203.42億元，年減12.76%，EPS為33.43元。展望第一季，聯詠預估營收約為260至272億元之間，季增個位數，優於往年同期表現。

聯詠總經理王守仁表示，中國推出舊換新補貼政策及關稅因素，刺激客戶提前拉貨，電視、平板、手機等電子產品需求增多，帶動第一季營收季增約2.9%至7.6%，毛利率預計介於37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%，優於往年首季傳統淡季表現。

1月獲利創同期次高 東陽最強春節

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）自結1月合併稅前淨利4.6億元，受到農曆春節工作天數較少影響，仍創歷年同期次高，更創史上農曆春節期間獲利新高紀錄。

東陽1月自結合併營收22.3億元，因農曆春節工作天數較少，年減2.55%，為因應旺季強勁需求，東陽將加速供貨動能。

另為有效緩解台南本廠已滿載的空間利用，東陽將加速擴廠，提高生產週轉，1月東陽科工廠已積極趕工，3月緊接展開台南七股科工區新廠動工，以滿足客戶訂單成長需求。

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