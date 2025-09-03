晴時多雲

新台幣連7黑！收30.728元創逾4個月新低

2025/09/03 18:39

新台幣連7黑！收30.728元，創逾4個月新低。（記者陳梅英攝）新台幣連7黑！收30.728元，創逾4個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美元反彈及外資熱錢匯出夾擊，新台幣兌美元匯率連續第7個交易日走跌，今日收在30.728元、貶值5分，匯價續創4個月新低，成交量放大至13.081億美元，接下來將回測30.8元關卡。

新台幣匯價在第二季飆升逾10%後，進入第三季走勢逆轉，迄今已貶值8角，若9月維持現有節奏，出口商匯損壓力可望減輕。

台股盤中一度因美方終止台積電南京廠 VEU 資格翻黑，不過市場評估衝擊有限，隨台積電股價走穩，終場加權指數上漲83.52點，收在24,100.3點。三大法人合計買超102.92億元，其中外資買超82.23億元。

外資在集中市場連兩日買超，在匯市有進有出，新台幣午後貶幅一度收斂，回到30.6元價位，最終仍收在30.7元附近。匯銀人士指出，除非外資資金明顯回流，新台幣緩貶格局不變。

美國上訴法院裁定美國總統川普多數關稅措施違法，可能需要對外退還高達近 2000 億美元的關稅收入，市場擔憂美財政缺口擴大，導致債市拋售、殖利率上升，美元指數重新站回98高位，亞幣普遍承壓。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小幅反彈0.07%，韓元勁揚0.21%，人民幣小升0.01%，日圓貶0.06%，新幣貶0.05%，台幣則貶0.16%。

市場正關注本週將公布的美國非農就業數據，這將是FOMC會議前最後一份就業報告，投資人寄望藉此尋找利率政策的進一步訊號。

