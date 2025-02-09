川普2.0上路》生技業擁抱美國 靈活應對川普關稅

美國占全球醫藥市場比重將近5成，台灣生技醫藥業已有多家公司前往美國布局，其中保瑞藥業截至去年底投資125億元最高。（中央社資料照）

〔記者陳永吉／專題報導〕川普二．○計畫對藥品課徵關稅，將加速藥廠前往美國投資設廠，而國內生技醫藥業目前已有多家公司前往美國布局，尤其美國占全球醫藥市場比重將近五成，國內要打世界盃的跨國性生技公司，一定得插旗美國市場。

藥華藥、保瑞赴美投資 各逾百億元

根據上市櫃生技公司公告，目前已有藥華藥、保瑞二家國內藥廠，在美國已投資超過新台幣二百億元，其中保瑞截至去年底投資一二五億元最高，藥華藥到去年第三季底投資一○四億元，另外北極星-KY、易威分別投資三十五及十五億元。

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併購多家美廠並策略結盟

保瑞強化在地供應力

保瑞是國內最大製藥出口商，過去幾年積極布局北美市場，除了接手國際藥廠GSK加拿大廠外，去年更在美國啟動四個併購與策略結盟案，包括合併USL、收購馬里蘭康登鎮的無菌針劑廠、入股泰福-KY以及併購罕病藥物公司Pyros等。

保瑞在新春開紅盤首日就針對美國關稅問題發表聲明。保瑞表示，對美國最新關稅政策已做好萬全準備，憑藉公司全球產能分散布局，以及去年在美國的併購強化在地供應能力，集團具有靈活應對政策變動的彈性，可大幅降低關稅所帶來影響；此外，保瑞的CDMO（委託開發暨製造服務）業務全面採用FOB（離岸價）模式，相關稅務由客戶自行負擔，關稅調整不影響報價或成本結構，有助於鞏固市場競爭力與營運韌性。

藥品「美國製造」

藥華藥：關稅無重大影響

藥華藥也說，公司銷售的新藥有九成業績來自於美國市場的貢獻，而該藥物在美國廠充填，藥品為「美國製造」，川普關稅新政對營運無重大影響。不過藥華藥竹北廠日前完成上樑，未來藥品可能全在台灣生產，影響情況仍有待評估。

國內業者表示，川普針對藥品課稅，目標應該是中國，因為美國原料藥自中、印兩國進口比重接近九成；此外，從國外進口的學名藥與生物相似藥，占美國處方藥比重也約九成，其中多數來自中國、加拿大、墨西哥等地，都是美國貿易逆差最多的國家，而國內藥廠海外發展多往東南亞布局，僅有少數前進美國，因此美國對藥品課稅，對國內業者影響不大。

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