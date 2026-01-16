焦點股》台積電：法說會好到爆 股價飆漲1735元新天價

台積電法說會好到爆，股價飆漲1735元新天價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說會釋出去年第四季超強獲利佳績，受惠AI的強勁需求，今年營運展望也好到爆表，加上美國白宮釋出晶片關稅豁免利多，帶動美股四大指數齊上揚，科技股更強勢上漲，台積電ADR飆漲14.53美元、上揚4.44%，收在341.64美元，激勵台積電今股價開盤飆達1735元新天價，上漲45元、漲幅2.66%，市值逼近45兆元，達44.99兆元。

台積電昨收1690元，下跌20元、跌幅1.17%，外資賣超1萬多張，連10賣，累計賣超近9萬張，投信與自營商則買超。法說會令外資驚艷，普遍看好未來成長動能，紛調升台積電目標價，2000元以上已是共識，有的目標價上看2400元。

台積電受惠先進製程需求熱，加上匯率與產能利用率提升，去年第四季財報繳出獲利佳績，毛利率衝達62.3%，營業利益率也達54%，雙雙超過財測高標並創新高，稅後純益達5057.4億元，季增11.8%、年增35%，每股稅後純益達19.5 元，創單季獲利新高。今年第一季預估美元營收達346-358億美元，以中位數估約季增4%、年增38%，依美元兌新台幣匯率31.6為假設基礎，新台幣營收約1兆933億元至1兆1312億元，季增4.5%-8.1%，毛利率63%-65%、營業利益率54%-56%，雙率皆可望續創新高。

展望今年，台積電預計今年晶圓製造2.0產業將年增14%，受惠先進製程與先進封裝等強勁需求，台積電預估公司今年全年美元營收將成長近30%，將又是強勁成長的一年。以美元計算2024年至2029年，公司營收年複合成長率接近25%，較先前預估的20%上修，AI加速器挹注營收則估計同時將高達54-59%的複合年成長率，也較先前預估的45%上修。台積電因應AI需求，今年資本支出達520-560億美元，大幅超越市場預期。

