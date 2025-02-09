降逆差我釋誠意 中油擬加倍採購美氣

經濟部已請台灣中油評估擴大採購美國天然氣方案，盼在對美貿易逆差展現誠意。圖為中油天然氣接收站儲槽。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國去年對美出超達六四八億美元創下新高，川普二．○變數難測，經濟部已請台灣中油評估擴大採購美國天然氣方案，盼在貿易逆差上展現誠意。據透露，阿拉斯加天然氣具有價格、距離與風險等優勢，將列入優先採購；且在兼顧分散來源的原則下，有機會加倍採購美氣。

我國去年自美進口最大項目是原油，天然氣排第六、約二百萬噸；中油二○一八年與阿拉斯加天然氣開發商洽簽意向書，該開發商近期找到新投資者，可望加速推動。

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中油採購氣源達十四國，前三大是澳洲、卡達與美國，美氣約占一成，共簽署三個長約、約二十到二十五年。官員透露，因阿拉斯加氣源走新航線，台日韓都有興趣，而中油採購是到岸價，運送約十到十一天，比中東來得快，價格與距離都具優勢，且免經過地緣風險地區；考量氣源分散原則，初步評估可加倍採購，時程最快一到二年，雖相較逆差金額不算很大，但至少展現我方誠意。

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