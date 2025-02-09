晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

降逆差我釋誠意 中油擬加倍採購美氣

2025/02/09 05:30

經濟部已請台灣中油評估擴大採購美國天然氣方案，盼在對美貿易逆差展現誠意。圖為中油天然氣接收站儲槽。（資料照）經濟部已請台灣中油評估擴大採購美國天然氣方案，盼在對美貿易逆差展現誠意。圖為中油天然氣接收站儲槽。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國去年對美出超達六四八億美元創下新高，川普二．○變數難測，經濟部已請台灣中油評估擴大採購美國天然氣方案，盼在貿易逆差上展現誠意。據透露，阿拉斯加天然氣具有價格、距離與風險等優勢，將列入優先採購；且在兼顧分散來源的原則下，有機會加倍採購美氣。

我國去年自美進口最大項目是原油，天然氣排第六、約二百萬噸；中油二○一八年與阿拉斯加天然氣開發商洽簽意向書，該開發商近期找到新投資者，可望加速推動。

中油採購氣源達十四國，前三大是澳洲、卡達與美國，美氣約占一成，共簽署三個長約、約二十到二十五年。官員透露，因阿拉斯加氣源走新航線，台日韓都有興趣，而中油採購是到岸價，運送約十到十一天，比中東來得快，價格與距離都具優勢，且免經過地緣風險地區；考量氣源分散原則，初步評估可加倍採購，時程最快一到二年，雖相較逆差金額不算很大，但至少展現我方誠意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財