輝達黃仁勳直奔台積電台南廠 來台快閃一天半

輝達黃仁勳昨日抵台，直奔台積電台南廠，預計周六將與台積電創辦人張忠謀同框。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI教父輝達執行長黃仁勳今年四度來台，今天下午已抵達台南機場，直奔台積電（2330）台南3奈米廠，黃仁勳表示，由於生意很好，他特別來激勵台積電朋友，對他們說「加油加油」，今日會在台南待五個小時後，再到台北，很高興明天要參加台積電運動會，參加完就要回家，這次沒時間逛夜市，他最近已在外旅行三週，必須回家，非常想念他的小狗，預計在台停留一天半。

對於外界對於AI泡沫的疑慮不斷，可能重演過去的網際網路泡沬，黃仁勳表示，有別於網路泡沫時很多網站處於閒置狀態，現在AI的GPU晶片和雲端完全被使用，這不是泡沬，市場需求很強，AI技術非常有效率，市場對於運算的需求很大，輝達要全力抓緊機會。

至於中國禁用外國AI晶片，黃仁勳表示，期待中國政策改變，希望未來可以順利將AI晶片賣給中國客戶，現在中國有很好的AI技術，全球有60%的AI工程師都在中國，中國AI技術進步非常快，美國要快點趕上。

有關台灣輝達總部，黃仁勳表示，現在台灣員工人數很多，辦公室不夠使用，希望總部土地早點有定論，這次他並未計畫和台北市長蔣萬安見面，行程很趕，他只會在台停留一天半的時間就要回家。

