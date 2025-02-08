去年大賺6.7個股本 聯發科估Q1季增2~10%

聯發科昨日召開線上法說會，公布去年每股大賺66.92元。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日召開法說會，除了公布去年去年每股稅後盈餘達66.92元外，今年首季展望估優於季節性成長，聯發科執行長蔡力行指出，由於智慧型手機因中國補貼政策帶動需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook的部分拉貨需求，聯發科首季營收以美元對新台幣匯率1比32.5元計算，將在1408億元至1518億元之間，季增2%至10%，年增6%至14%。營業毛利率預估將為47%±1.5%。

中祭補貼政策 關稅提前拉貨

由於全球關稅與政經充滿不確定性，蔡力行表示，目前無法對全年營運做出預估，因第一季客戶提早拉貨，對第二季看法相對謹慎，不過，蔡力行強調，對前景並非不樂觀，尤其DeepSeek效應加快AI（人工智慧）普及腳步，讓他對AI發展感到更加樂觀與正面，同時各主要CSP（雲端服務供應商）持續擴大資本支出，無所不在的AI趨勢將持續帶來更多的市場機會。

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蔡力行指出，聯發科積極與全球客戶合作，未來會有更多邊緣AI裝置問世，帶動旗艦手機、車用、ARM運算，及物聯網產品線的成長，與輝達（NVIDIA）合作全球首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片的CPU預計於今年5月亮相，此外，開發業界領先的資料中心AI加速器解決方案，提供2奈米與3奈米製程以及多種CoWoS 2.5D與3D先進封裝的技術能力，AI加速器ASIC業務有望從明年起貢獻相當規模的年營收。

Q4營收季增4.7% 毛利率減0.3%

聯發科昨公布去年第4季財報，第4季合併營收1380.43億元，季增4.7%，年增6.5%，合併毛利率48.5%，季減0.3個百分點，年增0.2個百分點，營業利益214.12億元，季減10.3%，年減13.4%，單季每股稅後盈餘14.95元，去年每股稅後盈餘達66.92元。

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