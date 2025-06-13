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獨家》Google撤銷憑證信任 中華電信分公司總經理遭記過處份

2025/06/13 15:43

獨家》Google撤銷憑證信任 中華電信分公司總經理遭記過處份Google撤銷憑證信任，中華電信分公司總經理遭記過處份。
（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信遭Google瀏覽器Chrome將撤銷憑證信任，懲處方案出爐，中華電信資訊技術分公司總經理遭記過處份，其餘團隊成員，也紛遭記過及申誡等不同處份。

中華電信指出，此案肇因於一年多前，因Google要求中華電信更改欄位，卻因公司一名工程師疏忽而發生此憾事，此案屬於商業技術層次，無關國安及資安，但主管監督不周，相關經理部門必須上緊發條。

據了解，中華電信處長級別以下的懲處案，須經人評會通過，因此懲處名單今日稍晚才會正式出爐。

Google將移除中華電信於 2025年7月31日後簽發TLS（Transport Layer Security）網站憑證，主要是過去一年多，部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，但在今年7月31日前發的憑証仍可有一年的效力，對政府各部會及公司行號影響微乎其微。

中華電信從今年3月起，已完成所有調整且全數符合Chrome新政策要求，並已向Google重新申請核發憑證，由於需要第三方驗證機構核實，因此預計明年3月可望再獲Google Chrome TLS網站憑證的預設信任。

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