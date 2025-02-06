中市長盧秀燕再標售747億元土地 超越任內前6年總和

台中市政府27日將進行水湳經貿園區等三區共133筆土地標售，總底價747.95億元，創下台中紀錄。其中位於西屯水湳經貿園區鄰中央公園的精華地段土地，每坪標售底價高達300萬元，刷新之前水湳標售每坪280萬紀錄。（記者廖耀東攝）

中市府將標售133筆土地 水湳單坪破300萬創紀錄

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市政府二十七日將進行水湳經貿園區等三區共一三三筆土地標售，總底價七四七．九五億元，創下台中紀錄；在地議員質疑水湳單坪地價將突破三百萬元，形成「定錨效應」將助漲房價，且目前並無標售急迫性，市長盧秀燕任期剩不到兩年，「為何急於變賣家產」。

議員質疑：盧為何急於變賣家產

台中市去年進行十三期及十四期重劃區抵費地標售，但標脫率約僅三成，地政局表示，為支付開發經費的貸款本息，本月將再次辦理標售，另增加水湳經貿園區配餘地的標售，三區共標售土地一三三筆，面積計十七．五六餘公頃，包括水湳五十四筆、十三期十筆、十四期六十九筆，總底價七四七．九五億元。

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憂地價定錨效應 將助漲房價

對此，西屯區議員陳淑華指出，盧秀燕上任六年來標售土地總值逾七百億元，今年更誇張，竟一次標售總價七百餘億的土地，其中位於西屯水湳經貿園區鄰中央公園的精華地段土地，每坪標售底價高達三百萬元，刷新之前水湳標售每坪二八○萬的紀錄。

陳淑華說，因地點絕佳，標售勢必高於底價，一旦標脫恐形成「定錨效應」，周邊地價跟著水漲船高，連帶房價也擋不住，更讓民眾高攀不起，身為市長竟帶頭炒作房地價格；她更質疑盧秀燕任期剩不到兩年，趕在任內「清空」精華土地，坐實「賣地女王」之稱。

未利用土地 應優先提供蓋社宅

南屯區市議員何文海表示，十三期若還有未利用土地，應優先提供興建社宅或保留作為日後建設所需，盧的任期剩不到兩年，大量賣地恐讓下屆市長只能承接債務而無還債空間。

北屯區市議員謝家宜也指出，這次將標售的十四期抵費地中，包括北屯最夯地段洲際段，每坪標售價逾六十萬元，屆時標脫價一定超過此金額，恐造成周邊地價與房價連動攀高；過去中市府強調售地主要為還債，但在新財劃法通過後，台中市可增二六二億元收入，看不出此時售地的急迫性，反而令人質疑任期不到兩年的盧秀燕為何急於變賣家產。

議員周永鴻表示，盧市府去年不甩內政部要求暫緩並研議規劃社宅，抬價標售十三、十四期土地，今年變本加厲加碼標售水湳經貿土地，根本炒地炒房一條龍，不顧台中民生需求。

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