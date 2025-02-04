千億撥補落空 4月民生電價漲聲高

台電強化財務的預算遭立法院阻攔，四月電價漲聲響起。（中央社資料照）

台電負債率達93％、再舉債空間不多 僅剩漲價調整體質

〔記者廖家寧／台北報導〕台電強化財務的預算遭立法院阻攔，四月電價漲聲驟響，目前台電每賣一度民生用電就虧一元，各界預期二千億元撥補落空的後果就是民生電價將調漲。經濟部表示，目前並未討論到民生電價是否要漲，但預算落空的話，台電僅剩漲電價與舉債兩途徑，目前能舉債的空間不多。

立法院年前通過刪除一一四年度挹注台電千億預算案，台電另有一一三年度追加預算一千億元尚未審查，待後續協商。經濟部官員指出，目前尚未研議四月電價是否調漲，但撥補不成的話，台電財務壓力加劇，僅能靠調漲電價與舉債兩途徑調整體質，目前台電負債率已高達九十三％，逼近上限，再舉債空間有限。

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民生用電賣1度虧1元

經部︰未討論是否調漲

台電近三年來承擔「物價消波塊」重責，自二○二二至二○二四年共吸收電價成本逾二八○○億元，累積虧損達四二二九億元。台電資料顯示，目前民生電價每度平均二．七七元，仍低於實質成本約一元，產業電價每度四．二九元，自二○二二年以來累計漲幅超過六成；民生電價三三○度以下用戶電價比二十年前還低，最低級距一二○度以下電價，現在每度一．六八元，二○○四年則是二．一元。

據悉，台電近期出爐的財務報告也建議適度調整「民生電價」，以適度反映成本。以台電財務不再惡化的情境推估，平均電價漲幅須達五．六％。

至於民生電價是否會因撥補落空而受牽連？官員表示，相信電價費率審議會委員將會秉持專業，審慎研判對物價及民生的影響。台電表示，會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論，由各界委員決議。

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