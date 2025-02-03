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〈財經週報-商用不動產〉觀光客助陣 飯店、商圈店面需求回暖

2025/02/03 05:30

台灣四季飯店即將完工，受到成本上漲的情況下，房價將會超越同區域飯店。 （記者徐義平攝）台灣四季飯店即將完工，受到成本上漲的情況下，房價將會超越同區域飯店。 （記者徐義平攝）

記者徐義平／專題報導

2021至2023年觀光收支統計表2021至2023年觀光收支統計表

去年前11月來台旅遊人次累積逾695萬人次，若以每月平均人次逾63萬人次，全年有望突破750萬人次，為2020年疫情爆發後，4年來新高，對比疫情前單一年度破1千萬人次，旅遊人次已大致恢復75%。而去年1至9月全國觀光旅館平均住房率59.24%，其中台北市、桃園市、台南市、新竹縣、苗栗縣、基隆市以及新竹市均超過6成，又以基隆市住房率81.34%最高，反觀因0403強震衝擊的花蓮縣住房率則僅33.05%。

近5年全國觀光旅館、一般旅館平均住房率近5年全國觀光旅館、一般旅館平均住房率

風景區高端飯店 房價亮眼

根據交通部觀光署統計，去年1至9月平均住房率接近6成，有望是疫情爆發後，連續兩年住房率達6成的紀錄。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，著名風景區的房價表現亮眼，房價最高為日月潭的涵碧樓以及雲品日月潭，平均房價每晚分別超過1.6萬元與1.2萬元，也顯示高端國旅的發展潛力。

此外，信義計畫區即將完工的頂級國際飯店，包括四季酒店、Park Hyatt 跟Andas，都是在疫情爆發前興建，均面臨過疫情的缺工缺料以及營造成本大幅上升，最終順利挺過並即將開幕，預期在營造成本、資金成本以及人事成本三漲的情況下，新開飯店每晚房價將會明顯超越既有同區域飯店。

根據交通部觀光署資料，疫情爆發前的2019年全國平均住房率67.30%、每晚平均房價約3,741元；疫情爆發當下，2020年平均住房率跌至38.77%、每晚房價跌至3,608元，其中住房率跌掉28.53個百分點，每晚房價則小跌3.55%。解封的2023年，平均住房率60.76%，每晚平均房價約4,660元，相較疫情前2019年，住房率仍小幅落後6.54個百分點，但每晚房價卻上升24.56%。

房市專家何世昌指出，自國門解封以來，來台觀光旅客數量雖未回到疫情前高點，但大致呈現穩定回溫趨勢，加上中國宣布福建、上海開放來台旅遊，預料今年來台觀光人數將比去年進一步成長，不僅飯店住房率有機會上揚，北市觀光型商圈店面租金與成交價也可望持續回升。

2023年來台旅客支出 年增4.09倍

而2021至2023年的觀光收支，2023年總金額高達7,652億元，較上年的4,434億元大增72.57%，更較2021年的2,806億元大增1.72倍。若細分來台旅客觀光支出、國人國內旅遊總支出，2023年前者貢獻2,698億元，後者貢獻4,954億元，若與2022年相比，前者年增4.09倍、後者年增約26.89%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，後疫情時代全球旅遊市場大爆發，首先受惠都是熱門觀光都市，但受到通膨壓力影響，二、三線城市或都會型、經濟型商旅從去年起出現更強勁的需求反彈，也帶動旅館營運業者積極找點、拓點，甚至吸引國際旅館品牌紛紛來台評估，尤其AI議題發燒，台中、台南、高雄更成為雙北市之外的多點開發的重點。另，中國初步開始開放福建、上海團客來台旅遊，預估有興趣投資、營運的業者意願會更高。

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