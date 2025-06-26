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小米前總監爆包養200正妹！陪3天逾400萬詳細「性癖好合約」內容曝

2025/06/26 14:26

馮德兵手機中疑留有大量與多名女子的合影。（圖翻攝自微博）馮德兵手機中疑留有大量與多名女子的合影。（圖翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕前小米總監馮德兵近日被爆出婚外情醜聞，內容涉及超過200位女性的「包養合約」，內容涉及包括出勤規範與每月支付金額，例如要求陪伴72小時並支付高達100萬元人民幣（約405萬元新台幣）的「感謝費」，其他像是SM細節、無套性交等也都寫在合約內，嚴謹程度堪比法律文書，在微博掀起討論。

綜合媒體與微博報導，事件疑似馮德兵的妻子察看手機後，最終決定將事件公開。

馮德兵與妻子曾簽署《婚姻無需忠誠證明》，內容允許其在維持婚姻義務的前提下進行婚外關係。（圖翻攝自微博）馮德兵與妻子曾簽署《婚姻無需忠誠證明》，內容允許其在維持婚姻義務的前提下進行婚外關係。（圖翻攝自微博）

馮德兵與原配妻子去年3月2日領證結婚，但據了解，馮德兵與妻子曾簽署《婚姻無需忠誠證明》，允許馮德兵自由進行婚外情，但需履行丈夫義務。

根據爆料內容，妻子原本容忍此事，但在發現馮德兵與多名女性育有6、7個孩子後，選擇曝光並辦理離婚，並坦言這些孩子可能是壓垮婚姻的最後一根稻草。

據悉，馮德兵針對不同女性制定了不同的合約條款和支付標準。例如馮德兵曾與1名沈姓女子簽署合約，要求每月陪伴4天並支付10萬元人民幣（約新台幣41萬元），合約中還包括極端性行為條款如喝「聖水」等，女方不得拒絕，若未履行合約，需返還50%的金額。

另外他與熊性女子的合約則要求每月陪伴1天，支付10萬元人民幣，玩法內容與沈女類似。

此外，馮德兵曾與李女簽署合約，要求陪伴72小時並支付高達100萬元人民幣（約405萬元新台幣）的「感謝費」，協議中特別注明不得幹擾乙方家庭生活，顯示李女可能已有家庭。

除了合約內容曝光之外，馮德兵的手機中還被爆料，存有大量與女性的合影，部分照片甚至涉及裸露，且這些女子都是網美及年輕女大生。

據了解，馮德兵妻子表示馮德兵已經被警察抓了，為了就是給他點教訓。

馮德兵包養合約被公開。（圖翻攝自微博）馮德兵包養合約被公開。（圖翻攝自微博）

「馮德兵包養合約被公開。（圖翻攝自微博）「馮德兵包養合約被公開。（圖翻攝自微博）

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