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〈財經週報-商用不動產〉老旅館、汽車旅館套現 建商獵地開發標的

2025/02/03 05:30

老旅館、汽車旅館選擇與建商合作，循危老途徑重建住宅或是辦公室等用途。（資料照）老旅館、汽車旅館選擇與建商合作，循危老途徑重建住宅或是辦公室等用途。（資料照）

記者徐義平／專題報導

由於市區精華土地稀缺，老旅館、舊辦公大樓，甚至是汽車旅館，都成為建商獵地開發標的。尤其疫情期間，北市不少老旅館選擇與建商合作循危老途徑重建，且絕大多數打掉後，新建住宅或是辦公室等用途，讓老旅館徹底退出旅館供給端。

根據交通部觀光署資訊，去年12月全國合法旅館家數為3,310家，較疫情爆發時2020年的3,393家減少83家、減幅2.44%。以台北市為例，自2017年5月中「危老條例」上路後，台北馥敦飯店南京館成為北市飯店核准危老的首個案例，之後便陸續有旅館跟進，包括六福客棧、台北國賓大飯店、西華飯店、神旺大飯店等，去年9月又新增香都大飯店及安和精品旅館。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，北市知名危老案例包括馥敦飯店與欣陸投控旗下的大陸建設合作，將老飯店重建為全新飯店與住宅的危老複合式開發案，也有部分旅館業者轉而自行重建旗下老飯店，包括六福客棧、康華飯店等，由旅館經營業者改建辦公室做包租公。

北市多家老飯店 循危老途徑重建

近年來由於銀行緊縮土建融放貸，且有18個月內要開工的限制，建商轉而投入都更與危老重建，市區飯店與汽車旅館因區位優良，且基地面積具備一定規模，成為建商布局市區推案的重點。這也使得在疫情期間營運受創深的旅館與汽車旅館業者，即便住房率低，也不至於降價求售，銷售價格仍維持在市場水準之上。

而旅館轉危老途徑重建的同一個時間點，建商也將獵地目標轉向汽車旅館。根據商仲業者彙整，2017年開始便有三家汽車旅館被建商買走，包括印尼紡織大王宋良浩家族成立的虹光國際以近13億元買下北市大直伊都汽車旅館；上櫃建商鑫龍騰建設以近8億元買下台南市北區的綠驛汽車旅館；上市建商興富發砸逾9億元買下高雄市左營的米提戀館。而截至2024年止，幾乎都有傳出汽車旅館被建商買走的資訊，尤其2019年高雄、台中各有兩處汽車旅館被買走，合計交易金額超過40億元

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，若將商用不動產進行分類，其中工業地產關注在「物」的製造、流通，商辦關注在「事」的執行，旅館則是攸關「人」的產業，除服務對象外，營運更是高勞力密集；因此，對於法規的消防、安全要求，以及設施的便利、完整，乃至體驗的豐富、多樣、潮流，都需大量持續更新的資本支出。

然而，限於少子化招工的壓力、餐飲經營環境改變、科技導入需求，加上整建、整修的成本節節高漲，因此老舊旅館很容易缺乏永續經濟的動能，如果還有政策提供重建誘因，則退場、處分、重建反而成為最具效益的選擇。

房市專家何世昌表示，老飯店住房單價較低，全面改裝又所費不貲，加上二代接班等問題，不少老飯店索性賣給建商套現；少部份業主則透過與建商合建模式，進行複合式開發，利用飯店品牌與服務來提高住宅附加價值，這類飯店式豪宅頗受高資產族群青睞，因此成交單價容易寫下區域新高。

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