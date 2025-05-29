川普關稅遭美法院擋下！紐時 : 10天內停徵

美國聯邦司法委員會裁定川普關稅違法，並給予最多10天時間停止相關徵稅程序。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁定，美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅已經逾越了「總統權限」，予以凍結。《紐約時報》報導，美國法院給川普政府最多10天的時間，來執行撤銷相關關稅措施的命令。

《紐約時報》指出，在川普總統上任之前，還沒有哪位美國總統試圖援引1977年頒布的《國際緊急經濟權力法》對其他國家徵收關稅。據了解，該法主要涉及貿易禁運和製裁，甚至沒有提及關稅。

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據報導，美國聯邦法官小組阻止川普總統對中國和其他美國貿易夥伴徵收部分最高關稅。美法官認為，聯邦法律並未賦予川普總統對來自全球幾乎所有國家的進口產品徵稅的「無限權力」。美國國際貿易法院的這項裁決，帶給川普政府重大的挫折，將削弱了他尋求向其他國家施壓，以達成對美國更有利的貿易協議的主要籌碼。

據了解，川普總統正利用未經國會批准而自行制定的無限制關稅的前景，與大約18個國家進行關稅談判。對於美聯邦司法委員會裁定川普關稅為法，川普政府官員指出，可能會危及川普總統正在進行的關稅談判。

《紐約時報》指出，目前尚不清楚川普關稅徵收何時、如何停止，美法院的裁決給予行政部門最多10天的時間來完成結束禁令的官僚程序。川普政府隨即向美國聯邦巡迴上訴法院提交了上訴計劃。

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