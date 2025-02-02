〈財經週報-蛇年理財〉善用長照保單 轉嫁老年風險

民眾可利用年終獎金加保長照險，降低未來可能會因疾病、長照所造成的經濟負擔。（中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

引頸期待的年終獎金入袋，這筆錢該如何利用？保險業者建議，民眾該做好風險規劃保全個人資產，除了將獎金依據用途分成數份，有鑑於台灣步入超高齡社會，未來的醫療照護需求格外重要，建議手邊有餘錢時，更該撥出部分來轉嫁老年的風險．依照個人年齡、職涯規劃，除了增加保障，甚至能讓資產增值。

根據《yes123求職網》調查，約75.9%的上班族預估，自己有機會在農曆春節前，領到2024年的年終獎金，但多數民眾規劃拿到獎金後的使用方式，仍以大半存起來、孝敬父母長輩、還貸款及發紅包、旅行為主，多為短期、消費的方式規劃。

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532原則 僅留2成犒賞自己

凱基人壽建議，民眾可參考「532原則」，將年終分成3等份，5成用於增加保險保障來轉嫁風險，規劃退休生活；3成運用於必要性消費，如修繕房屋、汰換家電、購買生活用品，另外2成則用來犒賞自己一年辛勞，例如規劃旅遊或是春節紅包。

至於提高保險保障該如何規劃？台灣人壽認為，應該依人生階段的不同，規劃符合需求的保險，才能達成「健康保障」與「資產累積」的雙重目標。例如，剛成為上班族的社會新鮮人，或是已是家庭支柱的新手爸媽族，甚至已達熟齡階段的樂退族，在商品選擇上，就需有不同考量。

凱基人壽提醒，上班族多半是家中經濟支柱，正值家庭責任最重階段，除了要建立完整保障，轉嫁不可預測的風險，也該開始準備個人退休規劃，規劃的方向，第一是要先「顧健康」，除了必備的住院醫療險，建議也可及早規劃具保障範圍廣、一次給付優點的「重大傷病險」。台灣人壽更提醒不可忽略一次性給付的「癌症險」，才可在面對突如而來的疾病時，獲得一次性醫療費用的支持。

其次，凱基人壽建議上班族，資產配置需首重「穩健」，以保全個人資產為主，不宜追求高報酬，建議可以選擇「利變型壽險」，既可每年獲得增值回饋分享金，若選擇以繳清保險方式增加保險金額，保障及保單現金價值還可逐年增長。

對於剛出社會的新鮮人，台灣人壽建議，可選擇短年期的利變型終身壽險，每年設定在農曆年前繳交保費，除了獲得終身壽險保障，保單現金價值將隨時間持續累積，將年終獎金放大、達成累積「人生第一桶金」的目標。

遠雄人壽建議，因應高齡化社會來臨，民眾規劃利變型壽險，可彈性選擇6年、10年、20年的繳費年期。透過長年期繳費，逐步累積資產，同時享受宣告利率機制帶來的市場參與增值機會，達成累積財富與資產傳承的目標。

若退休後少了每月的薪資入帳，如何維持穩定的「金流」，將是生活品質的關鍵。凱基人壽建議，上班族可透過「還本險」、「年金險」，維持老年的金流，為自己預作準備。

加保長照險 降低未來經濟負擔

台灣人壽更提醒「長期照顧險」的重要性，儘管政府已推動長照2.0服務及補貼，但在個人有長照需求發生時，仍會依申請人的經濟狀況，有不同的自費比例，恐因此出現資金缺口。因此，建議民眾可利用年終獎金，針對個人需求規劃加保長照險，降低未來可能會因疾病、長照所造成的經濟負擔。

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