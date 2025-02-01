DeepSeek危資安 數百企業、政府禁用

全球數百個企業和政府機構正在採取行動，限制員工取用中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）。（路透資料照）

我國數發部跟進 禁止公務機關使用 義大利蘋果、谷歌APP已下架

〔編譯盧永山、記者徐子苓／綜合報導〕美國資安業者Armis表示，全球數百個企業和政府機構正在採取行動，限制員工取用中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）最近推出的人工智慧（AI）模型，因為擔憂其可能向中國政府洩漏數據。我國數位發展部昨也表示，DeepSeek AI產品為「危害國家資通安全產品」，公務機關不得下載或使用相關服務。

Armis技術長伊斯瑞爾（Nadir Izrael）表示，數百個企業、尤其是與政府有關的企業，已努力阻止員工取用DeepSeek，擔憂其可能向中國政府洩漏數據，加上其對隱私權的保護措施薄弱。例如，許多企業使用資安業者Netskpoe的服務來限制員工存取網站，如今Netskpoe也採取行動限制員工連結DeepSeek。

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Armis約七十％的客戶已要求阻止員工取用DeepSeek；Netskpoe威脅實驗室主任坎薩尼斯（Ray Canzanese）也說，其五十二％客戶已完全阻止員工取用DeepSeek。

外界擔憂的還有數據安全問題。根據DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司發布的隱私條款，該公司將自動收集用戶在使用服務過程中，所產生的包括IP位址等在內的系列訊息作為網路日誌，並保存在中國的伺服器上，而與此有關的任何爭議都受中國政府管轄。

用戶資料是否受適當保護 多國要求DeepSeek提供資訊

多國政府都在嚴審DeepSeek的隱私控制。負責對全球大型科技公司執行歐盟隱私法規的愛爾蘭資料保護委員會（DPC）表示，已要求DeepSeek提供資訊，以決定該公司是否適當保護用戶資料；韓國、英國、法國等國也將採取類似行動。

在美國海軍開出第一槍，要求禁止下載DeepSeek後，我國數發部昨也要求公務機關限制使用，義大利個資保護局（GARANTE）則下令限制DeepSeek的AI平台取用義大利用戶個資，DeepSeek已在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。

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