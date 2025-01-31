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加密貨幣講新故事 「AI代理」扮主角

2025/01/31 05:30

幣圈大多看好今年加密貨幣行情。（歐新社資料照）幣圈大多看好今年加密貨幣行情。（歐新社資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕幣圈大多看好今年加密貨幣行情，台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金指出，除了總體經濟、新聞資訊會影響漲跌外，行業是否有「創新敘事」也是加密貨幣成長的關鍵；AI agents（AI代理）等應用，將扮演今年主角。

比特幣價格突破十萬美元，加上美國總統川普對幣圈友善，產業一片欣欣向榮。展望今年產業發展新趨勢，多位專家都提到AI也將扮演區塊鏈、加密貨幣產業主角，此外RWA（現實世界資產）、PAY（支付）應用、mini APP（迷你應用程式）等也都值得關注。

邱垂金表示，創新敘事是保持市場活力與「出圈」的關鍵，AI agents將是今年非常盛行的應用、造富效應強，預期AI agents的加密應用，將帶動產業持續邁進；每日幣研創辦人洪肇男也說，AI agents有機會取代媒體與人互動、提供投資分析等，應用可能性多元。

RWA同樣持續受到關注，RWA是將房地產與股票、債券等現實資產代幣化，代表其法律權力與所有權，投資人可藉此進入更高價的投資市場，市場規模持續成長，也成產業推動力之一。

幣修學分共同創辦人周律辰指出，今年可關注產業在Pay、mini APP兩大賽道的發展。區塊鏈本就適合作支付工具，未來可望有更多銀行，將加密貨幣、區塊鏈與支付流程整合。目前本土交易所幣託（bitogroup）就已與藍新打造支付服務「bitopay」。

近期LINE旗下Web3子公司LINE NEXT宣布推出mini APP應用，用戶可在LINE軟體中交易虛擬資產，今年將推出超過一千個專案；周律辰表示，今年針對Web3的mini APP應用發展值得期待，尤其LINE的使用人口基礎極為龐大，有望加速圈外人進入。

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