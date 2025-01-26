法拍成交率 雙北逾2成 南市不到14趴

去年六都法拍屋成交率，台北市、新北市、桃園市及台中市等四都均逾二成，台南、高雄則低於二成，又以台南市不到十四％最低。。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據法拍業者彙整去年六都法拍屋成交率，台北市、新北市、桃園市及台中市等四都均逾二成，台南、高雄則低於二成，又以台南市不到十四％最低。

寬頻房訊統計去年全國法拍屋待拍件數，僅約一．九一萬件，全年拍定件數僅三三四三件，拍定成交率約十七．五％，平均拍定總價超過一三○○萬元；至於六都法拍屋平均拍定總價，台北市、新北市、桃園市及台中市均為一千萬元起跳，北市甚至快接近三千萬元，台南市則低於八百萬元。

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房市轉冷 去年Q4溢價率跌破一成

另觀察去年四個季度法拍屋拍定價格的溢價率，寬頻房訊指出，僅去年第四季不到一成、約九．五一％，推測可能與第三季出現房貸緊縮、以及央行祭出第七波選擇性信用管制有關，導致出手價格較上半年顯得相對保守。

房市專家何世昌指出，去年央行祭出第七波打房後，房市全面轉冷，因覆巢之下無完卵，法拍市場也大受衝擊，開標時場子冷清，加價幅度也縮小，拍破上拍情況也消失了，且出現低於甜蜜價位物件卻無人投標，主因是目前投資人預期價格可能下修，投標心理金額也隨之調降，鎖定的物件更加挑剔。

寬頻房訊認為，過往台灣房市大多呈現北溫南熱，但近幾年南二都因利多頻傳，導致債權人趁房市熱絡時，將蛋殼區、過去難脫手的法拍屋紛紛送入法拍市場，但實際成交與溢價情況卻不如預期，而北部房價則因基期已高，造成拍定價格普遍高於南部。

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