華許風暴效應淡化！台股強彈、台幣午後翻升結束連3黑

新台幣兌美元匯率午後由貶轉升，終場收在31.57元、升值2分，匯價結束連3黑，成交量為21.295億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕「華許風暴」效應淡化，在美股率先回穩下，台股今早隨亞洲股市連袂走高，終場勁揚571點，完全收復前一日跌幅。且在外資轉為買超激勵下，新台幣兌美元匯率午後也由貶轉升，終場收在31.57元、升值2分，匯價結束連3黑，成交量為21.295億美元。

台股今日開高走高，終場收在32195.36點，三大法人合計買超110.1億元。其中，外資終結連續2日賣超，轉為買超72.68億元。

新台幣早盤以31.61元、貶值2分開出，盤中最低觸及31.626元，隨著台股漲勢擴大及外資回補，午後最高升抵31.552元，終場翻升作收。

觀察主要亞幣走勢，在美元反彈力道轉弱下，多數亞幣出現反彈，僅日圓午後再度走弱。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.26%，日圓重貶0.32%，韓元強彈1.14%，新幣上漲0.28%，人民幣升值0.21%，新台幣升值0.06%。

美國總統川普上週宣布由前聯準會（Fed）理事華許接任聯準會主席，由於其過去偏鷹派的政策立場，引發金融市場劇烈波動。匯銀人士指出，美元雖然出現技術性反彈，但上檔壓力仍重，市場對於新任Fed主席政策陸續也還在觀望中，預料美元此波反彈有限、接下來可能會出現區間整理格局，這也是亞幣得以回穩重要原因。

新台幣匯價在31.6元上方逐漸浮現出口商拋匯需求，加上外資賣壓告一段落，只要台股維持強勢，美元無明顯轉強，新台幣或有機會在封關前測試31.4元價位，反之，若外資再度轉為獲利了結，仍可能回測31.7元甚至31.8元，由於外資動向仍具高度不確定性，預料台幣維持31.4～31.7元區間震盪機會較大。

