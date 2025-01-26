地緣風險加劇 PCB南向邁入量產元年

華通泰國廠去年12月正式開幕，鎖定低軌衛星、AI與網通高階產品。（華通提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕為因應美中貿易戰，台商PCB（印刷電路板）業者近年加速前進東南亞，其中泰國成為台商PCB業者首選；根據泰國官方統計，未來將有五十座PCB工廠投產，包括臻鼎、欣興、華通、金像電、聯茂、台燿、定穎等多家台商近年已前往泰國設廠，二○二五年將是台商PCB在泰國的生產元年，多家廠商將陸續開出產能。

泰官方：將有50座PCB廠投產

全球電路板產業因時代變遷轉移，首先是中國一九九○年代改革開放，吸引全球製造業與PCB產業進入，但隨著中國勞動成本增加及紅色供應鏈崛起，自二○一○年以來，日本和韓國電路板廠逐漸降低中國比重，二○一八年美中貿易戰開打後，地緣政治的風險催化PCB業者加速擴大投資東南亞腳步，分散全球生產布局。

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台灣電路板協會（TPCA）指出，台商電路板產業約六十二％產值仍在中國，近來台商轉移到東南亞的趨勢，主要受國際客戶所驅動，分散生產過度集中和貿易不確定性的風險，部分廠商為爭取新訂單或分散資本而全球布局，成為PCB供應鏈前往東南亞開拓的動能。

過去泰國PCB產業主要為日本企業與泰商KCE，台商僅泰鼎、敬鵬、競億，主要應用在汽車與電腦周邊相關領域，隨著台灣和中國廠商大規模進入，泰國PCB製造產生重大變化，應用範圍進一步擴及伺服器、低軌衛星、網通等高階應用領域。

美國大選後，全球關注川普新政對全球電子製造業的影響，政策衝擊至今雖尚未明朗，但預估川普「美國優先」的主張，將以關稅壁壘促使製造業及工作機會回流美國，並可能對中國採取更強硬立場，以減少貿易上的依賴；因此，電子零組件海外擴廠的規模與速度勢必轉為積極。

台商PCB接單仍以美系客戶為主，雖在中國製造比重仍超過六十％，但PCB業者除了在台灣廠區強化高階相關產品，隨著東南亞新產能陸續開出，有望降低地緣政治風險，提升未來接單的國際競爭力。

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