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以港資掩護中資身分入主宣德 滲透我高科技業》中企立訊一審判緩刑 檢上訴：嚴重侵害國安

2025/01/26 05:30

蘋果代工廠中國立訊，以港資掩護入主台灣宣德科技，北檢依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍負責人及中國立訊精密董事長王來春。（路透示意圖）蘋果代工廠中國立訊，以港資掩護入主台灣宣德科技，北檢依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍負責人及中國立訊精密董事長王來春。（路透示意圖）

〔記者王定傳／台北報導〕蘋果（Apple）主要代工廠中國立訊，以港資掩護入主台灣的連接器供應商宣德科技公司，台北地院去年依違反兩岸人民關係條例「非法為業務活動罪」及刑法「行使業務上登載不實文書罪」，判處時任宣德董事兼總經理蔡建偉六月徒刑、台灣立訊負責人葉怡伶五月徒刑，均緩刑；台北地檢署認為，中企不斷利用類似手法滲透我國高科技產業，嚴重侵害國家安全與經濟發展，一審量刑無法反映兩人行為對國家安全造成的危害，有量刑過輕違誤，已提起上訴。

北檢：一審有量刑過輕違誤

中國立訊董事長王來春是在二○一一年底，透過旗下香港明志公司，向經濟部投審會申請來台設立浩達公司，隨後透過層層轉投資、認股，藉由明志的孫公司達擎、立康，認購穩懋半導體所持有共四萬餘張的宣德股分，成為宣德最大股東；另又規劃宣德減資後辦理私募，再透過深圳立訊集團旗下的香港聯滔公司取得宣德私募股分，蠶食鯨吞取得宣德掌控權。

一審認定兩人同時觸犯兩岸人民關係條例「非法為業務活動罪」與刑法「行使業務上登載不實文書罪」，以較重的行使業務上登載不實文書罪論處，判處兩人上述徒刑，兩人另有內線交易行為，蔡此部分判刑一年八月、葉兩年，兩人都獲緩刑三年；有女版「郭台銘」之稱的中國立訊董事長王來春通緝中。

北檢認為，中企透過迂迴方式規避法律規定，在台從事業務活動情形猖獗，近來更特別針對我高科技產業人才挖角，企圖達成我消彼長磁吸效果，嚴重影響我經濟秩序及國家利益，造成我國際競爭力發展與存續隱憂，影響程度擴及各層面，所生危險及損害不容小覷。

檢方指出，若不予以重刑嚴懲，將讓中企產生僥倖心態，後果嚴重侵害國家安全以及經濟發展甚深，恐形成中企滲透我國高科技產業溫床。

因兩人掩護，讓中國立訊得以在台從事業務行為，檢方認為，應詳細審酌兩人所為對國家安全及整體經濟發展的危害性，予以適當量刑，以免輕縱。

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