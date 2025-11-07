中國10月出口爆冷萎縮 對美年減25％、連7月雙位數下滑

提前採購潮結束，使中國10月出口意外下跌。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國海關總署7日公佈數據，以美元計價，中國10月出口意外縮減1.1%，從9月的年增8.3%暴跌，也低於預期的增長3%。其中，10月對美出口年跌25%，從9月的年減23%跌幅加劇，也為連續7個月兩位數下滑。

CNBC報導，由於高基期，以及企業為避免關稅而提前採購的動能式微，中國10月出口意外萎縮，排除2月因春節假期數據失真之外，為2024年3月以來首次萎縮。

數據也顯示，10月中國進口年增1%，低於預期的3.2%，並從9月的跳漲7.4%暴跌。中國漫長的房市低迷與疲軟的就業市場持續影響中國的消費需求。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威指出，「數據顯示，提前採購的趨勢在10月終於告終」。他預期，隨著美中貿易戰休兵延長1年，中國的出口將恢復正常。

在美國總統川普與中國國家主席習近平上週在南韓會面時達成協議，致使兩國爆發全面貿易戰的威脅降溫，讓中國的出口商與美國買家鬆了一口氣。

兩國同意撤銷一連串報復性措施，包括升高關稅、對關鍵礦產及先進科技實施出口管制，而北京也承諾採購美國大豆，並與華府合作打擊芬太尼走私。

在美中貿易休兵後，麥格里集團（Macquarie Group）估計，美國對中國進口產品課徵的關稅實際上降至31%。

中國海關數據顯示，今年前10月，中國對美出口年減17.8%、進口年減12.6%，貿易順差年減20%至2330億美元。

儘管對美出口下滑，今年前10月，中國整體出口年增5.3%，對東南亞國協（ASEAN）、歐盟與非洲的出口分別年增14.3%、7.5%、26.1%。今年前10月，中國貿易順差逾9648億美元，較去年同期成長23%。

