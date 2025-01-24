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宏達電出售XR技術 Google砸82億接手

2025/01/24 05:30

宏達電昨宣布與Google簽署XR協議，Google將支付2.5億美元（台幣近82億）取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權及部分人力。（路透）宏達電昨宣布與Google簽署XR協議，Google將支付2.5億美元（台幣近82億）取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權及部分人力。（路透）

〔記者王憶紅／台北報導〕繼二○一八年將大部分的手機硬體裝置團隊人力出售給Google後，宏達電昨宣布與Google簽署XR協議，Google將支付二．五億美元、約新台幣八十一．九億元，取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權，且部分HTC XR研發團隊成員將加入Google，以推動XR生態系統的發展，而此交易的完成，仍待協議所訂的先決條件成就，目前預計今年第一季完成，並將視財務進度盡速入帳。

估挹注每股獲利9.83元

市場人士預估，以目前宏達電股本八十三．二六億元計算，將挹注宏達電每股獲利九．八三元，宏達電有望轉虧為盈。

宏達電法務長盧佳德指出，出售HTC XR智慧財產權非專屬授權給Google，不是賣斷，宏達電仍可持續使用開發，未來雙方不排除有更多的合作，而此協議所訂的先決條件內容牽涉到保密性，具體細節不方便提供；至於多少人力會移轉？盧佳德說，交易後宏達電仍有足夠的人力，但他不願透露比例。

市場質疑宏達電還剩甚麼？

宏達電出售XR專利、部分研發人員後，市場質疑宏達電未來還剩下甚麼？盧佳德說，任何公司都會配合目前商業環境的改變，以及新興科技的發展，隨時審視自己的盈利狀況，來做適當相應的組織調整。

宏達電指出，此次協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動XR產業帶來了更多幫助，而在XR領域擁有創新研發能力的技術團隊成員轉移到Google之後，此協議也實現Google在台灣設立創新與技術基地的重大投資之一。

Google指出，自二○二一年起，台灣已成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球科技產業發展的戰略要地，隨著這項協議的正式完成，將持續拓展在台灣的布局，與Google全球軟硬體團隊共同朝AI-First產品、服務和生態系的長程目標邁進。

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