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金金併公開收購門檻擬調高 以現金為主

2025/01/23 05:30

金管會主委彭金隆（右）昨率各局處主管舉行新春記者會，左為副主委陳彥良。（中央社）金管會主委彭金隆（右）昨率各局處主管舉行新春記者會，左為副主委陳彥良。（中央社）

〔記者吳欣恬／台北報導〕去年中信金控與台新金控上演雙龍搶珠，搶親與新光金控合併。金管會主委彭金隆昨表示，合意和非合意併購程序應有一致性，才能避免「監理套利」，金管會正研議調高金控合併公開收購的門檻，且須以現金為主，預計第一季提出相關修正辦法。

預計第一季提出修正辦法

去年八月，新光金控和台新金控董事會通過合併案，宣布啟動合併程序；中信金控隨後也宣布公開收購新光金控，形成合意併購對上非合意併購的局面。

金管會︰合意和非合意併購程序應有一致性 避免「監理套利」

彭金隆表示，合意併購和非合意併購在於適用的法律程序不同，而非代表股東間是否合意，但外界常混為一談，甚至認為「金管會只鼓勵合意併購」；他強調，這兩種在法律上都是存在且允許的。

他指出，合意和非合意併購兩者目的相同，但如果其一作法較簡便、程序較不周延，就會產生「監理套利」。依據目前「金融控股公司轉投資管理辦法」規定，金控經過自家董事會通過，可向金管會申請首次投資金控、銀行、保險公司或證券商超過十％股權，即可啟動公開收購。

彭金隆說，將研議調高金控合併公開收購的起始門檻；銀行局長莊琇媛認為，二十五％是起碼的門檻，五十％也是方案之一，農曆年後會找業者討論。

對於金控非合意併購首次投資，也將明確規定須全以現金支付；金管會也將同步放寬，發動公開收購的金控，收購完成後的一段時間內，其雙重槓桿比率可以不受現行金控公司不能超過一二五％的規定。

另金管會去年前十一月罰鍰金額共一．六二二六億元，年減三成，探九年新低。彭金隆說明，裁罰時間與事件發生時間不一定是同一年度，金融檢查或重大通報發現涉及違規的案件，到最後裁罰出爐，中間包括專案檢查、分析案情、業者答辯等程序，需要耗費很多時間；並沒有誰當主委就有所不同，踩到紅線都一樣。

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