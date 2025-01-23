晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股亮麗封關 金龍年狂飆5429點

2025/01/23 05:30

近年台股封關日表現（資料來源：證交所 製表：記者張慧雯 圖：中央社）近年台股封關日表現（資料來源：證交所 製表：記者張慧雯 圖：中央社）

創農曆年史上最大漲點紀錄

〔記者張慧雯／台北報導〕金龍年台股封關日沒讓投資人失望！昨日加權指數終場上漲二二五．四點，收在二萬三五二五．四一點，龍年期間累計大漲五四二九．三四點，漲幅高達三成，創下農曆年史上最大漲點紀錄。

年漲幅高達3成 台股總市值站上75兆 躍居全球第九大

金龍年不僅大盤指數狂飆五四二九點，集中市場股票總市值也來到七十五兆五三一三億元，較兔年成長超過十八兆元，增幅約三十一．三一％；同時，在AI（人工智慧）浪潮推動下，台股市值也躍居全球第九大，較兔年前進二名，市值增長最多的個股就是「護國神山」台積電，市值大增十二．七兆、來到二十九兆四千億元。

但法人提醒，台股昨日收盤後將封關休市十一天，二月三日才「開紅盤」，是史上第二長的假期，建議投資人過年期間別忘了多關心國際財經情勢，同時觀察台積電、聯電等ADR（海外存託憑證）表現，作為開紅盤日的操作參考。

AI營收將倍增 金蛇年台股仍可期待

保德信投信指出，在AI帶動之下，龍年台股再度繳出亮眼成績單，更勝兔年表現，看好晶圓龍頭大廠財報可帶來利多動力，包括對蛇年的樂觀展望，以及AI營收增幅將較上年倍增、資本支出展望上調等，可望有利於AI、高速運算等相關供應鏈的長線成長信心，台股蛇年仍可期待。

野村投信認為，每年第四季至隔年第一季多為股市表現旺季，因為主要反映年底銷售旺季帶動的業績營收，加上農曆年紅包、年終獎金等配置需求助長資金面，因此抱股過年勝率佳，若能持有一段時間，更可望銜接每年五至八月台股獨特的除權息行情，表現值得期待。

聯邦投信投資長吳裕良說，由於川普並未立即推動加徵關稅，台股追隨前夜美股漲勢，權值類股普遍上漲；從期貨來看，近期外資減碼台指期空單，綜合權值股表現與外資期貨籌碼來看，開春後台股表現可正面期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財