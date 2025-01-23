台股亮麗封關 金龍年狂飆5429點

近年台股封關日表現（資料來源：證交所 製表：記者張慧雯 圖：中央社）

創農曆年史上最大漲點紀錄

〔記者張慧雯／台北報導〕金龍年台股封關日沒讓投資人失望！昨日加權指數終場上漲二二五．四點，收在二萬三五二五．四一點，龍年期間累計大漲五四二九．三四點，漲幅高達三成，創下農曆年史上最大漲點紀錄。

年漲幅高達3成 台股總市值站上75兆 躍居全球第九大

金龍年不僅大盤指數狂飆五四二九點，集中市場股票總市值也來到七十五兆五三一三億元，較兔年成長超過十八兆元，增幅約三十一．三一％；同時，在AI（人工智慧）浪潮推動下，台股市值也躍居全球第九大，較兔年前進二名，市值增長最多的個股就是「護國神山」台積電，市值大增十二．七兆、來到二十九兆四千億元。

請繼續往下閱讀...

但法人提醒，台股昨日收盤後將封關休市十一天，二月三日才「開紅盤」，是史上第二長的假期，建議投資人過年期間別忘了多關心國際財經情勢，同時觀察台積電、聯電等ADR（海外存託憑證）表現，作為開紅盤日的操作參考。

AI營收將倍增 金蛇年台股仍可期待

保德信投信指出，在AI帶動之下，龍年台股再度繳出亮眼成績單，更勝兔年表現，看好晶圓龍頭大廠財報可帶來利多動力，包括對蛇年的樂觀展望，以及AI營收增幅將較上年倍增、資本支出展望上調等，可望有利於AI、高速運算等相關供應鏈的長線成長信心，台股蛇年仍可期待。

野村投信認為，每年第四季至隔年第一季多為股市表現旺季，因為主要反映年底銷售旺季帶動的業績營收，加上農曆年紅包、年終獎金等配置需求助長資金面，因此抱股過年勝率佳，若能持有一段時間，更可望銜接每年五至八月台股獨特的除權息行情，表現值得期待。

聯邦投信投資長吳裕良說，由於川普並未立即推動加徵關稅，台股追隨前夜美股漲勢，權值類股普遍上漲；從期貨來看，近期外資減碼台指期空單，綜合權值股表現與外資期貨籌碼來看，開春後台股表現可正面期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法