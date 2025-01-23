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矽光產品需求強勁 聯亞拚逐季成長

2025/01/23 05:30

今年矽光產品需求非常強勁，聯亞將出貨給三家以上的雲端服務供應商（CSP）客戶。（取自官網）今年矽光產品需求非常強勁，聯亞將出貨給三家以上的雲端服務供應商（CSP）客戶。（取自官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）昨日舉行法說會，財務長楊吉裕表示，今年矽光產品需求非常強勁，聯亞將出貨給三家以上的雲端服務供應商（CSP）客戶，預期第一季營收可以回到2022年第一季水準，全年可逐季成長。

增3家CSP客戶 Q1營收估增4成

聯亞2022年第一季營收4.51億元，而去年第一季營收3.23億元，換言之，今年第一季營收可望年增近40%。

至於共同光學封裝技術（CPO）進度，楊吉裕說，目前已跟數家客戶合作CPO產品，但不方便透露客戶名字，不過，沒有很樂觀看到今年CPO就會量產，主要是CSP客戶對CPO的耐熱度、信賴度還有一些疑慮，即使今年可以早期量產，但還要經過CSP業者測試、驗證無虞後，客戶才會大量採購。

楊吉裕說，今年矽光產品需求強勁，除美國客戶外，中國CSP客戶的矽光產品也在去年第3季量產，目前客戶都提早下單，甚至有部分客戶希望簽訂1-3年的長期供貨契約，預期800G產品將成為今年主流，占比超過50%，主要用於數據中心，1.6T產品今年客戶開始採用，但數量較少。

楊吉裕說，在需求強勁下，後段產能除找台灣廠商合作外，也已接洽台灣以外的廠商，而目前聯亞的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積法）機台數量足夠，但今年會採購1-2台，資本支出在1-2億元以下。

折舊費用減 有助毛利率

至於今年毛利率，楊吉裕指出，今年營收會有很不錯的成長，而去年折舊費用約較前年減少6000-7000萬元，今年會進一步減少，將會反映到毛利率上，而折舊的下降趨勢將在未來2-3年內持續。

不過聯亞去年第四季營收不如之前法說會預期，楊吉裕說，主要是外包廠商11月工廠故障，影響出貨，但客戶訂單都沒消失，只是遞延出貨。

聯亞2024年營收為12.08億元，年增14.4%，全年每股虧損0.59元，董事會通過每股配發0.5元現金股利。

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