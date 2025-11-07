黃偉哲送家鄉味好禮 邀黃仁勳逛台南夜市

台南市政府特別準備了台南特產好物等好禮，要送給黃仁勳，希望他會喜歡。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕輝達執行長黃仁勳將於下午搭私人飛機來台南，赴台積電台南3奈米廠參觀。台南市長黃偉哲今天特別準備了台南特產好物等禮物，希望他喜歡，如果時間允許，也可以來逛逛台南的夜市。

黃偉哲表示，歡迎黃仁勳來台南，這次他選擇在台南落地，看看台南天氣多好。台南天氣很好，人更好，禮物更好，所謂「人不到禮到」。他並展示了要送給黃仁勳的台南好禮，希望他喜歡。他歡迎黃仁勳如果時間許可的話，在他明天去新竹參加台積電運動會之前，可以來逛逛看看台南的夜市。

台南市政府特別準備了台南特產好物等好禮，要送給黃仁勳，希望他會喜歡。（記者蔡文居攝）

黃偉哲說，市府已經準備了台南好物歡迎他來台南，台南是一個好地方。因黃仁勳是搭私人飛機來，所以這些禮物可以帶上飛機，好好享用，如果滿意的話可以再多買一點。

黃偉哲今天在台南市議會備詢，市府特別在後台的休息室準備了要送給黃仁勳的禮物。黃偉哲介紹這些禮物包括世界冠軍的果醬、台南好米、番茄乾、鹽水意麵、東山咖啡、地爪脆片、玉井黃金蕎麥麵、麻豆柚子蔘、馬祖賜芙（泡芙）、牛蒡，還台南沿海出產的紅蔥酥油。

黃偉哲說，黃仁勳常常講話一定需要柚子蔘來保養喉嚨喉喉嚨，至於紅葱酥油可以加在飯上面，就想到濃濃的台灣味。

