深耕台灣 大金工業彰化設合資公司

大金馬來西亞公司攜手和泰興業與力菱機電，共同在台成立空氣側設備合資公司，彰化縣長王惠美、大金空調台灣廠總經理李桂明、大金全球戰略總部長大森淳一、力菱機電董事長洪源鴻與和泰興業會長蘇一仲等人出席開幕典禮。（大金空調提供）

〔記者高嘉和／綜合報導〕為深耕台灣空調市場及提供客戶更卓越的產品與服務，日本大金全資子公司、負責統籌東南亞和大洋洲地區中央空調設備業務的大金馬來西亞公司（Daikin Malaysia Sdn. Bhd.）攜手台灣大金總代理和泰興業及力菱公司，共同在彰化成立空氣側設備的合資公司，昨日舉行開幕典禮；這家合資公司將採用台灣當地零組件的供應鏈，期待創造更多本地就業機會。

在台灣市場，大金工業集團自一九九二年起透過總代理和泰興業開始銷售家用空調、商店及辦公室等商用空調設備，二○一六年投資入股和泰興業，雙方深化為合資夥伴關係，並正式進軍中央空調設備市場；近年穩居市場領導地位，應用範疇涵蓋半導體業、數據中心、商辦、購物中心、飯店及醫院各場所等，並致力於成為ESG落實者，為各行各業提供創新的節能減碳解決方案。

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日本大金在全球積極拓展多元化產品與服務，精準滿足各地市場的多樣需求，為深耕台灣空調市場及提供客戶更卓越的產品與服務，於台灣正式成立空氣側產品工廠，展現持續引領業界的承諾與決心。

結合大金工業的空調製造領先技術與品質管理、力菱公司的在地生產能力及和泰興業的緊密銷售網絡及專業銷售服務，三方合資成立的大金台灣應用空調系統股份有限公司採用台灣當地零組件的供應鏈，期待創造更多本地就業機會，擴大培養相關專業技能人才，將持續為空調市場帶來更多量身訂製的空調解決方案，希望能為社會帶來更多價值。

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