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高齡少子女化加劇 勞保潛藏負債增至14兆

2025/01/22 05:30

一表看懂勞保何時會破產一表看懂勞保何時會破產

繳太少領太多 惡化主因

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保破產年限雖延後三年，但根據精算報告，潛藏負債擴大至十四兆元；雖然政府加強撥補，且投資收益增加，但我國步入超高齡社會，勞保老年給付金額擴增，且在物價、最低工資調漲後，勞保（收支）平衡費率大幅提高至三十一．四二％，遠高於目前費率的十一．五％，凸顯繳太少、領太多，是潛藏負債惡化主因。

勞保基金自二○一七年起「收不抵支」，此次精算報告以二○二三年十二月三十一日為衡量日。報告顯示，過去三年勞保實收費率僅十．五％至十一％（今年為十一．五％）；但「不考慮攤提過去未提存精算負債」，只計算目前新進人員的服務成本，參加勞保人員的最適平衡費率為十七．一九％，保費收入不足給付成本，衍生財務缺口擴大。若加上過去未提存精算負債的攤銷金額，平衡費率將衝高至三十一．四二％，較三年前的平衡費率二十七．八三％高出不少，主要成本是老年給付，占比約九十二％。

另一個潛藏負債擴大的原因在於，勞保五大給付中的「老年給付」金額增加，二○二四年給付五○○五億元，較二○二一年四三三一億元進一步大增，且預估未來每年老年給付會持續擴增，估計二○三五年將翻倍至一兆五○○億元。

老年給付 2035年翻倍至1.05兆

保險司司長陳美女指出，因政府撥補及近年勞動基金投資收益佳，使國人對勞保信心增加，此次報告顯示，五十九歲以下退休率全面下降，一次請領老年給付人數減少，改為增加請領老年年金給付。

至於外界關注的「少子化」趨勢，尚未在此次報告中顯現影響。檢視投保人口發現，十五至六十四歲人口自今（二○二五）年起跌破一六○○萬、明顯減少；精算年度二○二三年反倒是勞動力高峰，因移工（外國人）投保人口逐年提高，使得此次精算投保人數近一○一○萬人，較三年前的九九四萬人更高。

投保薪資更因近三年最低工資調漲，推估二○二四至二○三一年保費收入增加約二八○○億元，資產報酬率則由上次的四％提高至四．五％。陳美女表示，近五年勞保基金平均報酬率為七．六二％，仍高於此次提高後的資產報酬率四．五％。

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