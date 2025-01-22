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撥補+投資績效 勞保基金用罄延後3年

2025/01/22 05:30

一表看懂勞保何時會破產一表看懂勞保何時會破產

若2031年不持續撥補 基金將呈現負值、收支差額高達3460億

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部每三年進行一次的勞保財務精算，最新版昨發布。此次精算報告是以二○二三年十二月三十一日為衡量日，在投資報酬率四．五％及政府截至二○二五年將持續撥補三八七○億元等精算條件下，勞保基金累積餘額出現負值（用罄）年度，將自二○二八年延後三年至二○三一年。

勞動保險司司長陳美女指出，影響此次勞保破產年限延後三年的主要原因，在於政府連續六年共撥補勞保基金達三八七○億元，其他因素包括投保人數及投保薪資增加、退休率變動，以及選擇老年年金人數增加，要求一次領的人數與金額均減少等所致。

勞保基金自二○一七年起出現當期保費「收不抵支」，且收支逆差逐年擴大趨勢，以二○二四年為例，當年保費收入四八三五．三億元，但包括老年、生育等五大給付金額卻達五四九○．六億元，收支差額達六五五．三億元，且收支差額逐年擴大；若政府未來不持續撥補，二○三一年的收支差額將高達三四六○億元，將使當年基金呈現負值。

對比前次（二○二一年）精算報告，因勞保近年收不抵支的狀況惡化，政府加大力道撥補；此外，勞保收益連二年創新高，勞保基金餘額在二○二四年六月首度破兆元，至十一月底進一步擴增至一兆一○○二億元，去年前十一月收益金額達一五九四．八億元，均為歷史新高，勞保破產年限得以自二○二八年再度延後三年。

籲財政繁榮時期 加大撥補力道

此次報告也針對勞保基金持續惡化的財務，提出落實被保險人權益「公平」與行政立法部門應負起基金財務安全的「責任」等建議，並呼籲政府在財政繁榮時期，研議加大撥補的力道，確保未來一定期間的財務安全，落實政府責任。

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