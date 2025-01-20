晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普加密幣$TRUMP 發行一天市值飆破兆元

2025/01/20 05:30

川普十七日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購，根據CoinGecko數據，$TRUMP一夜之間飆漲逾六○○％。 （取自x.com/realdonaldtrump）川普十七日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購，根據CoinGecko數據，$TRUMP一夜之間飆漲逾六○○％。 （取自x.com/realdonaldtrump）

〔編譯魏國金／綜合報導〕將於今日宣誓就職美國第四十七任總統的川普，十七日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購，根據CoinGecko數據，$TRUMP一夜之間飆漲逾六○○％，至翌日上午十一時，交易價格上升至三十二美元，使得該迷因幣市值超過三二○億美元（約為一．○五兆台幣）。

美國新聞網站「Axios」報導，$TRUMP的火熱震撼幣圈，顯示川普個人的影響力，以及加密貨幣在其政府的崛起，同時也反映加密貨幣的本質：一個在二十四小時前還不存在的產品，一夕間市值飆破三百億美元。

川普十七日晚間在他的社群平台「真實社群」上發文：「我新的官方川普迷因幣在此，是時候慶賀我們所代表的一切：勝利！川普迷因幣是讚揚一名無論情勢如何惡劣，也永不退縮的領導者。」

報導指出，近幾月，一些標榜川普的迷因幣陸續出現，但皆未獲川普本人認證。$TRUMP網站指出，川普集團子公司CIC Digital與本月初才成立的Fight Fight Fight LLC（去年七月，川普在造勢大會上遇襲後脫口而出的話）擁有八十％該迷因幣，他們必須遵守三年的閉鎖期，因此不能拋售所持的全部迷因幣。該官網說，目前已發行兩億枚迷因幣，未來三年將再額外發行八億枚。

英國廣播公司（BBC）報導，此類迷因幣因投機客利用炒作，抬高價格後拋售，令許多人只能在價格暴跌時清點損失而惡名昭彰。加密貨幣創投家托馬伊諾表示：「川普擁有八十％該迷因幣，且在他就職數小時前發行，是掠奪性行為，許多人恐因此受到傷害。」

儘管如此，加密貨幣投資人希望川普政府能提振該產業。去年川普在一場比特幣會議上表示，他一旦重返執政，將建設美國為「地球上的加密貨幣首都」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財