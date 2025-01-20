川普加密幣$TRUMP 發行一天市值飆破兆元

川普十七日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購，根據CoinGecko數據，$TRUMP一夜之間飆漲逾六○○％。 （取自x.com/realdonaldtrump）

〔編譯魏國金／綜合報導〕將於今日宣誓就職美國第四十七任總統的川普，十七日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購，根據CoinGecko數據，$TRUMP一夜之間飆漲逾六○○％，至翌日上午十一時，交易價格上升至三十二美元，使得該迷因幣市值超過三二○億美元（約為一．○五兆台幣）。

美國新聞網站「Axios」報導，$TRUMP的火熱震撼幣圈，顯示川普個人的影響力，以及加密貨幣在其政府的崛起，同時也反映加密貨幣的本質：一個在二十四小時前還不存在的產品，一夕間市值飆破三百億美元。

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川普十七日晚間在他的社群平台「真實社群」上發文：「我新的官方川普迷因幣在此，是時候慶賀我們所代表的一切：勝利！川普迷因幣是讚揚一名無論情勢如何惡劣，也永不退縮的領導者。」

報導指出，近幾月，一些標榜川普的迷因幣陸續出現，但皆未獲川普本人認證。$TRUMP網站指出，川普集團子公司CIC Digital與本月初才成立的Fight Fight Fight LLC（去年七月，川普在造勢大會上遇襲後脫口而出的話）擁有八十％該迷因幣，他們必須遵守三年的閉鎖期，因此不能拋售所持的全部迷因幣。該官網說，目前已發行兩億枚迷因幣，未來三年將再額外發行八億枚。

英國廣播公司（BBC）報導，此類迷因幣因投機客利用炒作，抬高價格後拋售，令許多人只能在價格暴跌時清點損失而惡名昭彰。加密貨幣創投家托馬伊諾表示：「川普擁有八十％該迷因幣，且在他就職數小時前發行，是掠奪性行為，許多人恐因此受到傷害。」

儘管如此，加密貨幣投資人希望川普政府能提振該產業。去年川普在一場比特幣會議上表示，他一旦重返執政，將建設美國為「地球上的加密貨幣首都」。

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