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地熱取代四接？ 台電︰8萬瓩難取代260萬瓩

2025/01/18 05:30

「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」昨召開第六次環評初審，首度動用投票表決，決議以「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送入環評大會討論。（記者叢昌瑾攝）「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」昨召開第六次環評初審，首度動用投票表決，決議以「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送入環評大會討論。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳柏軒、陳嘉怡／台北報導〕「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」昨送環境部第六次專案小組環評會議初審，環團疾呼北北基地熱多、有舊煤礦坑具開發潛力，應思考以地熱取代四接；台電報告坦言，協和電廠附近的地熱潛能尚待探勘，且電廠可用面積有限，若設置地熱發電規模最多八萬瓩，無法與兩部燃氣機組二六○萬瓩比擬，協和電廠現地改建、以氣換油，是滿足北東電網供電的唯一方案。

台灣地熱推動協會理事長、海洋大學名譽教授李昭興認為，地熱可取代四接，台電地熱目標到二○三○年要提升為八百MW，北北基宜陸上與海上都有地熱熱源，舊礦坑也具開發地熱潛能，可取代天然氣提供更穩定電力。

區內具充沛地熱？ 台電︰無資訊可佐證

台電評估，協和電廠周邊並無溫泉等地表徵兆，區內是否具有充沛地熱資源，現階段尚無其他資訊可以佐證，地熱潛能尚待實質探勘，且無法與兩部燃氣機組的二六○萬瓩比擬。

台電強調，預估四部燃油機組改成兩部燃氣機組後，空污減量九十六％、碳排減量五十二％；目前提出的四接東移三．○方案，填海造地面積已大幅縮小，承諾會在生態保育、港安與航安無虞的前提下，採行填海造陸設置天然氣接收站，提供長期穩定氣源。

也有其他基隆市民、里長、商業公會、漁會代表等表達支持四接興建，認為應考量能源供電穩定，才能發展基隆，例如可爭取輝達建廠。在地潛水教練王銘祥說，過去四接一．○、二．○方案，填海造陸太大、位置不對，自己跟環團一起反對，如今台電讓步再修三．○方案，保留大海扇、珊瑚礁等，希望不要一直反對四接，避免環保極端主義。

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