夾在2大股東間好無奈！魏啟林：他們沒仇恨、只是「奇摩子」不好

〔記者李靚慧／台北報導〕2派大股東長年吵得不可開交的國票金，本周2再度因子公司國票證券獨董們因副董事長的職場霸凌事件處理，被迫發布重大訊息。不過，現階段讓經營團隊感到「火燒眉毛」的，卻是子公司樂天銀行的增資規劃，問夾在其中的國票金董事長魏啟林有何感觸？他豁達的笑稱，「2大股東沒有仇恨，只是奇摩子（khi-móo-tsih）不好」，他總勸雙方「不必要為了這個吵架，讓生活品質變差」。

純網銀樂天銀行2021年率先開業，台灣自此正式進入純網銀時代，4年過去了，3家純網銀仍處虧損，龍頭連線銀行（LINE Bank）8月底已完成50億元的第2度私募現增，股本擴增至200億元；將來銀行也在2023年底完成首度增資，僅有樂天銀行尚未增資。

國票金董事長魏啟林昨日談到樂天銀行的增資進度，強調作為金融業，吸收民眾存款，當累虧達到3分之1，增資是「負責任」的表現。他分析，上述2家純網銀的首度增資，都是在累積虧損達25億元及26.5億元時，就啟動增資計劃，截至今年上半年樂天銀行已虧損27億元，預估今年底將虧損30億元，當經營團隊提出增資的規劃，卻遭解讀是為「經營權之爭｣、「稀釋股權」，甚至被董事會修理，讓經營團隊心灰意冷。

國票金指出，增資有既定的行政流程，不是今天通過「明天錢就會進來」，而是得花上6至7個月的時間，包括國票金董事會及樂天銀行董事會要分別通過增資案，並向金管會申請，另國票金需向金管會提出「增加投資樂天銀行」的申請案，且樂天銀行需要召開股東會；由於樂天銀行大股東為外資，還需日本樂天董事會通過後獲得日本金融廳核准，並且向經濟部投審司申請。換言之，樂天銀行若希望資金在明年第1季到位，依據流程，國票金董事會最遲須在11月通過此案。

2大股東不管喜不喜歡 都得常相左右

據了解，樂天銀行已在8月底提出增資規劃，但因為先前有股東反彈，國票金幕僚的動作已經放緩。面對耐斯及旺旺2大股東長年不合，魏啟林坦言，他曾跟雙方說，你們在這裡做股東「是緣分」，不管你喜不喜歡都要「常相左右」，若要讓自己的生活品質高一點「就要溝通」，繼續這樣鬥下去將「兩敗俱傷」，魏啟林強調，「我是23萬股東的董事長」，要追求23萬人的共同利益，就是「持續往前走」。

