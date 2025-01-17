自由日日Shoot》台電董座曾文生︰四接持續延宕 衝擊供電穩定

台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。圖中者為台電董事長曾文生。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與第四接收站今將進行環評初審，台電昨與五位學者專家針對基隆港安、生態調查等召開記者會。台電董事長曾文生指出，若協和更新與四接持續延宕，要付出的代價就是電網與供電穩定；他懇請外界理解，台電對四接鍥而不捨是「選擇有限」，且台電並非商業投資考量，而是為了負起供電穩定的責任。

協和電廠所在地基隆市中山區23名里長15日召開記者會發表地方的聲音，力挺四接，呼籲「協和更新、空氣更新」、「基隆要電、協和要建」。（資料照，記者廖家寧攝）

籲環評應權衡供電韌性重要性

四接環評初審前夕，從基隆工商界到四接所在地二十三位里長力挺，遭指稱是經濟部、台電在背後動員。曾文生說，不管地方工商業界或里長，他們都是沉默支持者，但卻站出來說話，特別是工商界主要提出的訴求，就是「台灣的供電穩定與韌性」；他強調，環評審查過程中，重要價值不該被忽略，要拿出來權衡。

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他表示，時間因素也要考量，台灣用電不斷成長，但既有供電設施年限卻是一直在堆積；北東電網唯一電源是和平電廠，也會有一定設備壽齡，而大家都不考慮建電廠需要時間。

曾文生指出，若繼續在這些（四接）問題上延宕，付出的代價就是電網穩定、供電穩定，盼通過四接環評，非常重要原因與理由，就是台電有責任「供電穩定」，與一般商業性開發不同，台電目的不是賺錢；台電就是因為「手上選擇有限」，只能努力說服環評。他重申協和電廠更新改建有其必要性。

外界拿極端狀況的軍事攻擊來討論，曾文生回應，台電有非常多電力設施、設備是關鍵基礎設施，在軍事衝突中是可能被攻擊目標，「但我們會因此就不做嗎？」台電努力加強保安、保防，對供電穩定，協和四接有必要、也有需求存在。

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