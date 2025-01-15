財經青紅燈》 車位價拆算「落差」大

近期觀察部分住宅實價揭露資訊，出現「房價飆漲、車位價凍漲」不合常理的拆算方式。圖為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

近期觀察部分住宅實價揭露資訊，出現最新買賣總價高於前次移轉、但單價卻比前次還要低的現象，尤其是不少縣市創高單價的買賣案，在拆算時竟出現房價上漲、但車位價格卻停留在3年前預售價格，即「房價飆漲、車位價凍漲」不合常理的拆算方式。

2012年8月，台灣房市步入實價階段，從最早50個門牌做為區段揭露單位，逐漸縮小至30個門牌，最後走向門牌完整揭露，而預售屋從早期要等到代銷合約結束才揭露，甚至拖到成屋才整批揭露，動輒需等2至3年才能看到當初預售屋實價，現已進階到30天內要申報，1至2個月便可揭露，預售屋解約也得在30天內申報完成。

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實價政策上路至今快13年，大概只剩車位坪數與價格登錄與揭露始終沒統一標準，不時可看到有些拆車位、有些卻沒有，造成單價混亂而解讀不易。

以近期引發熱議的竹北單價近百萬元住宅交易案為例，去年9月成交，在實價網沒有拆算車位，買賣資訊為總價3450萬元、坪數44.3坪（包括1車位、約11.03坪），沒有拆算車位每坪實價約77.9萬元；再查詢歷次交易紀錄，在2020年預售時，該案車位價格135萬元，有房仲業者以一個車位價格140萬元拆算去年轉手成交的每建坪單價，得出每坪單價達99.5萬元，出現建坪單價暴、車位價格卻凍漲的不合理現象。

若進一步對比去年一整年竹北市預售屋建案揭露的車位價格，該成交案附近的預售屋車位，一個至少220萬元、最高達270萬元，就算是竹北市舊市區預售案，一個車位價格也將近200萬元。

依房市實際情況，車位價格理當跟著房價上漲；另部分價格異常的住宅交易案，尤其是高到離譜的交易案，可能內含裝潢、家具等特殊費用，也可能進一步墊高房價，低到離譜的則多是特殊交易或親友間的交易，所以看實價網得掐頭去尾、以中間多數為參考，否則就容易被虛價誤導。（徐義平）

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