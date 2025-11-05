淘寶、拼多多等境外電商納管？ 經長：我們不會讓它營業

針對淘寶、拼多多等境外電商的產品進口應予納管議題。對此，經濟部長龔明鑫表示，「我們不會讓它營業」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委呼籲淘寶、拼多多等境外電商的產品進口應予納管，以保障消費者安全並落實非洲豬瘟等防疫管制。對此，經濟部長龔明鑫表示，「我們不會讓它營業」，淘寶、拼多多等中資跨境電商在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營，針對跨境電商未落地而違反經營的問題，需要跨部會整合研議。

民進黨籍立委邱議瑩關切加強境外電商管理議題，她指出，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部要怎麼納管？經濟部長龔明鑫回覆，「基本上我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，只能進行發放傳單業務，不能透過媒體做廣告，「我們沒有要讓它落地」，違規就會取消資格。邱議瑩質疑，中資淘寶拐了一個彎在台灣成立分公司，後台就是在中國，那要用哪一條法管理其進口來台的商品？

請繼續往下閱讀...

商業署長蘇文玲說明，經濟部僅核准淘寶廣告傳單的分送，淘寶在台灣並無成立購物網站，民眾購買淘寶商品都是透過淘寶中國官網，如果淘寶沒有在台灣落地，就不讓公司經營，針對跨境電商未落地而違反經營的問題，需要跨部會整合研議。

另經濟部也補充說明，行政院已責成跨部會研商，包括數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

經濟部指出，目前我國依法未開放中國電商落地經營，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來台投資許可辦法》規定，中國大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部強調，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。淘寶公司曾在2018年依前述法規，經經濟部核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網台灣站」的幣別轉換、資料維護等作業。但經濟部並未核准其在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法