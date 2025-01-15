打造複合店 萬達寵物拚全台250店

以經營寵物公園聞名的純寵物概念股萬達寵物(6968)積極打造複合店型。 （萬達寵物提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「寵物公園」聞名的純寵物概念股萬達寵物（6968）積極打造複合店型，滿足各類飼主需求，不排除透過異業結盟或併購方式拓店，全台總店數力拚倍增至250家。

萬達寵物旗下有寵物公園、毛孩市集、凱朵寵物、貓狗隊長等品牌，萬達寵物表示，狗貓飼主雖然為大宗，兩棲爬蟲、水族魚蝦等寵物市場仍不可小覷。

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萬達寵物去年展開跨域合作，與兩棲爬蟲類寵物品牌「水手」合作，於桃園、新竹等地開出5間特色門市；也與水族品牌「水族星球」在嘉義開出近200坪大店。

萬達寵物打造複合店型，滿足各類飼主需求，同時透過異業結合，不只提升全台分店數，也藉由多樣店型，提升品牌市佔率，推升業績成長，帶動去年營收達28.77億，年增13.1%。

萬達寵物執行長李俊廣表示，目前已在全台開出126家實體門市，平均客單價約1000多元，單店單日平均營業額約6萬元，公司希望能提高顧客到店頻次，並朝單店單日平均營業額7萬元邁進。

「寵物公園」目前已開進六都，同時進軍花蓮開店完成全台連線，未來將以每年新增20間門市以上的速度穩健成長。李俊廣並指出，台灣寵物零售產業還很破碎，店數逾百店的只有寵物公園和東森寵物，其餘前10大品牌總店數皆落在15~40家間，萬達不排除透過併購的方式擴大市佔率，朝全台總店數250店目標邁進。

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