魯比歐稱伊朗關閉荷姆茲海峽是「經濟自殺」籲中國阻止

魯比歐籲中國阻止伊朗關閉荷姆茲海峽，稱關閉海峽是「經濟自殺」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對德黑蘭核場址進行攻擊後，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週日呼籲中國阻止伊朗不要封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以報復美國空襲，因全球約有20%的石油運輸要經過該海峽，他進一步指出，伊朗關閉海峽將是經濟自殺，因為伊朗伊斯蘭共和國的石油出口要經過該水道。

CNBC報導，魯比歐在接受福斯新聞採訪時表示：「我鼓勵中國政府就此事與他們通話，因為他們的石油嚴重依賴荷姆茲海峽。」中國是伊朗最重要的石油客戶，與伊朗伊斯蘭共和國保持友好關係。

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伊朗外交部長週日稍早警告稱，美國上週末轟炸了伊朗3個主要核設施後，伊朗伊斯蘭共和國「保留一切選擇來捍衛其主權」。

同時，伊朗官方媒體引述1位資深議員的話報導，伊朗議會支持關閉荷姆茲海峽。不過，報道稱，關閉海峽的最終決定權在伊朗國家安全委員會手中。

試圖封鎖伊朗和阿曼之間狹窄的水道可能會對全球經濟產生深遠影響。美國能源資訊署（ EIA）的數據顯示，2024年，每天約有2000萬桶原油（佔全球消費量的20%）將通過該海峽。

高盛和顧問公司Rapidan Energy預測，如果荷姆茲海峽長期關閉，油價可能會飆升至每桶100美元以上。摩根大通分析師認為，伊朗關閉荷姆茲海峽的風險較低，因為美國會將此舉視為宣戰。

魯比歐表示，伊朗關閉海峽將是“經濟自殺”，因為伊朗伊斯蘭共和國的石油出口要經過該水道。

伊朗是OPEC第三大產油國，日產量330萬桶。根據Kpler的數據，伊朗上個月出口每日184萬桶日，其中絕大部分銷往中國。Kpler的數據顯示，中國水運原油進口量約有一半來自波斯灣。

Kpler首席石油分析師馬特史密斯（Matt Smith）向CNBC表示：這將是自找的麻煩：切斷海峽將導致伊朗向中國出口原油，從而切斷一個關鍵的收入來源。

魯比歐週日表示，美國保留應對伊朗試圖封鎖海峽的選項，「這會對其他國家的經濟造成比我們更嚴重的損害，」我認為，這將是1次大規模升級，不僅需要我們，也需要其他國家做出回應。

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